De 9 ani AFI este #MALLIN pentru ploieșteni

Sute de premii garantate

În perioada 1-9 octombrie 2022, cumpărăturile în valoare de minimum 200 lei aduc clienților premii instant de la magazinele partenere*. Pentru a câștiga unul din sutele de premii instant, clienții trebuie să urmeze pașii de mai jos:

Să cumpere de cel puțin 200 de lei pe un singur bon, din magazinele din AFI Ploiești; Să caute mascotele AFI Ploiești prin mall în intervalul orar 14:00-20:00 și să scaneze codul QR; Să meargă la info desk, să prezinte pagina obținută în urma scanării codului și bonul de cumpărături; Să își aleagă premiul, în funcție de disponibilitatea produselor la momentul revendicării.

Descoperă detalii in regulament pe: www.afi-ploiesti.ro.

*Magazine partenere: Cărturești, cora, Cupio, Cartofisserie, Cascade Car Wash, Cropp, Douglas, Gerovital, Intersport, L’atelier des fleurs, Le Bon Bon, magazin certificat Lego, Meli Melo, Mado, My Geisha, Noodle Pack, Parfois, Pepco, Pupa, Reserved, Sabon, Sensiblu, Sinsay, Smyk all for kids, World Class și Xpert Beauty.

ALL IN pentru cadourile perfecte cu AFI Gift Card

Cauți cadoul perfect pentru familie, prieteni sau colaboratori?

Alege un AFI Gift Card, pentru că ei știu întodeauna mai bine ce își doresc.

Mergi la sigur, încărcând orice sumă dorești (între 50 și 10.000 lei), pentru ca persoana căreia i-l oferi să își aleagă singură produsele preferate, fie că este vorba de îmbrăcăminte și încălțăminte, decorațiuni de toamnă pentru casă, produse de beauty, un răsfăț dulce sau un buchet de flori.

Alege dintre zecile de brand-uri incluse în program. Descoperă toate beneficiile și magazinele incluse aici: https://www.afi-ploiesti.ro/gift-card/.

ALL IN pentru elevi, studenți și cadre didactice cu AFI School Card

Cu AFI School Card elevii cu vârsta peste 14 ani, studenții și cadrele didactice au 20% reducere în cafeneaua, cofetăria și restaurantele partenere din AFI Ploiești, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00–21:00! Cardul AFI SCHOOL poate fi luat GRATUIT de la Info Desk. Aflați detalii aici: https://bit.ly/3GWJIC4 #AFISchoolCard

ALL IN pentru voi!

Surprizele nu se opresc aici! Pe data de 3 octombrie, de ziua AFI Ploiești, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești va surprinde clienții centrului comercial cu un moment de jazz, începând cu ora 17:00, pe pasarela centrală de la etaj.

