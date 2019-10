Cum am scăpat de acnee!

De la apariția produselor bio-cosmetice franțuzești Centifolia pe piața prahoveană, în urmă cu mai bine de 2 ani, am testat personal din gama celor destinate îngrijirii feței.

Cu un ten mixt cu probleme acneice și cu nenumărate vizite la dermatolog, aproape renunțasem la visul unui ten normal. Nu mai zic de banii, deloc puțini, cheltuiți pe peeling chimic la dermatolog și pe senzația aceea unică de acid care îți arde fața vreo 2 săptămâni și despre care medicul nu te informează chiar corect, diminuând mult descrierea urmărilor procedeului.

Nu mai amintesc despre dermato-cosmeticele din farmacii recomandate tot de medic pentru întreținerea pre și post peeling. Practic aveam recomandarea de la singurul specialist în domeniu, dermatologul, să folosesc pe viață astfel de produse.

Ce mă frustra era că deși aveam bugetul dat peste cap, nervii întinși la maximum după 2 săptămâni de stat în casă pentru că nu puteam să ies cu fața terminată și arsă și după 10 tuburi de cremă dată ca să atenueze arsura, medicul îmi spunea că pe viitor trebuie să cam “încerc„ diverse dermato-cosmetice și să văd care mi se potrivesc. Doar așa puteam să aflu ce e bun pentru tenul meu.

Am testat, am aruncat din ele, am căpătat și mai multe probleme de la altele. Ideea era că nu înțelegeam de ce medicul nu-mi poate găsi el, printr-un mijloc științific, un remediu mai adaptat mie, pe care să-l urmez. Poate pentru că nu există?

Am avut mare noroc atunci când Centifolia a apărut pe piața din Ploiești. Pentru că am realizat că tot încercând produse de la firme ca La Roche Posay, Avene, Bioderma, Vichy etc. nu găseam nimic care să mă scape de acneea asta cumplită, am zis să încerc și o gamă de bio-cosmetice.

M-a atras faptul că produsele Centifolia sunt făcute în totalitate din fructe și plante crescute în mediu bio lângă fabrica franțuzească, într-o zonă ecologică de 30 de hectare faimoasă în Franța pentru biodiversitatea de păsări care viețuiesc aici – conform Asociației de Protecție a Păsărilor - https://centifoliabio.fr/en/content/205-at-the-heart-of-nature.

Am testat de atunci, deci timp de 2 ani, Exfoliantul Enzimatic Antirid Bio cu extract de curmale (care zice producătorul - îndepărtează delicat celulele moarte și uniformizează textura pielii).

Am aflat că atât trebuia să fac și nimic mai mult: să curăț tenul în așa fel încât să nu se mai formeze comedoane, porii aceia care dacă rămân închiși se infectează pentru că nu lasă sebumul, praful, machiajul să iasă la suprafață și să fie îndepărtate prin spălare. Și toate astea rămâneau în piele și se inflamau. Și în câteva zile de la orice extracție la cosmetică, se refăceau și mă loveam de același rezultat nedorit.

Am început să aplic preț de 4-5 minute săptămânal acest exfoliant și de atunci simt că fața mea respiră, cum zic eu. Nu se mai acumulează nimic în plus pe ea. Când apare câte un mic coș nedorit, dau pur și simplu strict pe zona aceea cu puțin exfoliant și crusta de deasupra este îndepărtată foarte delicat prin spălarea exfoliantului și nu trebuie să mai fac absolut nimic decât să las zona să se vindece.

Mă mai ajută, de exemplu, foarte mult, când dorm în altă locație decât acasă. Schimbarea pernei pe care dorm, îmi provoacă mici iritații la nivelul feței și este stimulată secreția de sebum. Cu exfoliantul ăsta, pielea se calmează foarte repede.

Apoi, am mai observat că după o perioadă de expunere la soare, chiar de prin luna aprilie-mai când soarele nu este foarte puternic, îmi apar pe față pete mai închise la culoare, maronii. Tot de la medic, am aflat că petele astea pot apărea din mai multe cauze. Fie sunt provocate de agresiunile factorilor externi la nivelul pielii, fie de un anumit tratament medicamentos nepotrivit sau chiar din cauza anumitor boli. Mai sunt cunoscute și sub denumirea de: pete de la soare, vârstă, ficat, pistrui etc. De asemenea, și factorul hormonal deține un factor extrem de important în apariția petelor pigmentare. Le vedem des la persoanele însărcinate, dar și la femeile care iau pilule contraceptive ori care urmează un tratament hormonal.

Ideea este că prin folosirea Exfoliantul Enzimatic de la Centifolia am scăpat și de aceste pete. Recunosc că pentru această operațiune folosesc tot de la ei, o mască regenerantă pe bază de extract de ulei de curmale.

Ce am observat eu după această perioadă de folosire a celor 2 produse este că: exfoliantul desface porii și permite drenajul pielii, lasându-l un pic mai uscat, ceea ce pentru persoanele cu exces de sebum e ok, iar masca regenerantă hidratează tenul cât să restabilească o secreție mai finuță de sebum și să lase la final un aspect de piele hidratată și elastică. Pot spune cu mâna pe inimă, că aceste 2 produse mi-au salvat stima de sine.

Pentru că zilele astea seturile cu aceste produse sunt la mega ofertă și e un bun prilej să le încercați, mi-am permis să vă las un link, poate vă este util.

https://trevor.ro/magazin/74/3/produse-ingrijire-fata/set-ten-regenerat-detalii.html.

