Tehnologia 5G+ de la Orange ajută la digitalizarea Municipiului Ploiești

Ploieștenii au de câteva luni acces la tehnologia 5G/5G+ prin serviciile Orange. Aducerea Municipiului Ploiești pe harta celei mai puternice tehnologii de conectivitate mobilă face parte din inițiativa companiei de a digitaliza România. 5G/5G+ înseamnă acces la o rețea mult mai rapidă, mai stabilă și mai eficientă, atât acasă, cât și pe drum sau în zonele aglomerate. Acest nou avans vine ca o confirmare în plus a faptului că Orange Romania se menține cea mai rapidă rețea fixă și mobilă de la noi din țară.

Compania a investit până la finalul lui 2024 aproximativ 265 milioane de euro în dezvoltarea tehnologiei 5G, reprezentând cea mai mare investiție de acest tip de la noi din țară. Orange rămâne operatorul cu cel mai extins portofoliu de spectru și cele mai ambițioase obiective de acoperire națională. Investițiile vor continua, pentru a oferi clienților o experiență mobilă mereu în ritm cu vremurile noastre.

Ce înseamnă trecerea la 5G?

Îmbunătățirea infrastructurii cu tehnologiile 5G rezultă în viteze mai mari la navigarea pe internet de pe dispozitive mobile: aplicațiile, site-urile web și dispozitivele smart de acasă pot fi accesate aproape instantaneu prin tehnologia 5G/5G+; streaming-ul video are acum o calitate mult mai mare, fișierele pot fi transmise mult mai rapid. Însă noua tehnologia se traduce și printr-o stabilitate mult mai mare a conexiunii în locurile aglomerate și creșterea semnalului de telefonie și internet mobil la interior. 5G/5G+ deschide drumul unor transformări importante în viața de zi cu zi a ploieștenilor, prin facilitarea mai multor locuințe smart, dar și a implementării de proiecte Internet of Things și Smart City legate de educație, sănătate, energie, mediu, mașini electrice.

Rețelele 5G schimbă modul în care trăim și lucrăm, pentru că fac posibil un stil de viață conectat, eficient și fără întreruperi. Mai mult, sunt esențiale pentru dezvoltarea orașelor inteligente și sustenabile. Pe măsură ce volumul de trafic se va muta majoritar din 4G, vor fi scăderi semnificative în consumul de energie. Noua tehnologie este cu până la 10 ori mai eficientă pentru aceeași cantitate de trafic decât în cazul celor anterioare. În plus, rețelele moderne pot intra în „mod economic” atunci când nu sunt utilizate intens, reducând impactul asupra mediului.

Conform celui mai recent studiu Netograf al ANCOM, Orange Romania are cea mai rapidă rețea mobilă de la noi din țară, cu viteze medii de download de 95 Mbps. Același raport arată că operatorul își menține poziția ca cel mai rapid internet fix din România cu viteze medii de download de 558 Mbps. Totodată, la finalul lui 2024, operatorului i-a fost reînnoită certificarea de cea mai bună rețea mobilă de la noi din țară de către auditorul extern independent LCC International.

„Pentru Orange Romania, inovația a fost mereu elementul constant, ceea ce a însemnat acces la cele mai noi tehnologii în aproape același ritm cu celelalte țări ale Uniunii Europene. De aceea, planurile de upgrade vor continua și anul acesta în mai multe localități: extinderea 5G/5G+, acoperirea 100% în cât mai multe orașe, dar și îmbunătățirea rețelei de servicii fixe. În România există multe orașe care își propun să atingă neutralitatea climatică cât mai curând și care au implementat multe tehnologii ce le-au introdus în rețeaua națională a orașelor inteligente. 5G/5G+ permite implementarea unui întreg ecosistem de senzori și dispozitive inteligente de utilitate publică. Totodată, tehnologia încurajează utilizatorii casnici să introducă mai multe dispozitive smart în casele lor. Însă, o rețea mai rapidă și mai fiabilă înseamnă mai ales condiții de locuit și de lucru mai bune, o experiență care oferă mai mult loc pentru dezvoltare personală, indiferent că vorbim de pasiuni sau de profesie”, spune Marius Maican, Technology Director Orange Romania.

Digitalizarea unui oraș precum Ploiești înseamnă noi oportunități pentru locuitorii săi dar și noi conexiuni și comunități. Oamenii cu interese, valori și pasiuni comune sunt mai aproape prin conectivitate. Așa cum spune și noua campanie Orange, „pasiunile trec la nivelul următor în cea mai rapidă rețea”.

Ploiești face parte din extinderea cea mai recentă a rețelei 5G. În ultimele luni au fost pornite primele celule 5G și în Deva, Târgoviște, Călărași, Giurgiu, Mioveni, Odorheiu Secuiesc, Sighetu Marmației, Bistrița, Alba Iulia, Sfântu Gheorghe, Sebeș, plus extinderea acoperirii la 100% în Cluj-Napoca și Iași. Cele mai recente orașe adăugate pe harta 5G/5G+ sunt Slobozia, Piatra-Neamț, Turda, Câmpia Turzii, Zalău. Orange Romania oferă în acest moment acoperie 5G/5G+ în 63 de orașe și împrejurimi.

Mai multe detalii despre 5G/5G+ de la Orange Romania pe orange.ro.

