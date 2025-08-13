Parcare la bloc, cu taxă. Cum e în alte orașe – Observatorul Prahovean LIVE

- Publicitate -

Tehnologia 5G+ de la Orange ajută la digitalizarea Municipiului Ploiești

David Mihalache
Autor: David Mihalache

Data:

Ploieștenii au de câteva luni acces la tehnologia 5G/5G+ prin serviciile Orange. Aducerea Municipiului Ploiești pe harta celei mai puternice tehnologii de conectivitate mobilă face parte din inițiativa companiei de a digitaliza România. 5G/5G+ înseamnă acces la o rețea mult mai rapidă, mai stabilă și mai eficientă, atât acasă, cât și pe drum sau în zonele aglomerate. Acest nou avans vine ca o confirmare în plus a faptului că Orange Romania se menține cea mai rapidă rețea fixă și mobilă de la noi din țară.

- Publicitate -

Compania a investit până la finalul lui 2024 aproximativ 265 milioane de euro în dezvoltarea tehnologiei 5G, reprezentând cea mai mare investiție de acest tip de la noi din țară. Orange rămâne operatorul cu cel mai extins portofoliu de spectru și cele mai ambițioase obiective de acoperire națională. Investițiile vor continua, pentru a oferi clienților o experiență mobilă mereu în ritm cu vremurile noastre.

Ce înseamnă trecerea la 5G?

Îmbunătățirea infrastructurii cu tehnologiile 5G rezultă în viteze mai mari la navigarea pe internet de pe dispozitive mobile: aplicațiile, site-urile web și dispozitivele smart de acasă pot fi accesate aproape instantaneu prin tehnologia 5G/5G+; streaming-ul video are acum o calitate mult mai mare, fișierele pot fi transmise mult mai rapid. Însă noua tehnologia se traduce și printr-o stabilitate mult mai mare a conexiunii în locurile aglomerate și creșterea semnalului de telefonie și internet mobil la interior. 5G/5G+ deschide drumul unor transformări importante în viața de zi cu zi a ploieștenilor, prin facilitarea mai multor locuințe smart, dar și a implementării de proiecte Internet of Things și Smart City legate de educație, sănătate, energie, mediu, mașini electrice.

Rețelele 5G schimbă modul în care trăim și lucrăm, pentru că fac posibil un stil de viață conectat, eficient și fără întreruperi. Mai mult, sunt esențiale pentru dezvoltarea orașelor inteligente și sustenabile. Pe măsură ce volumul de trafic se va muta majoritar din 4G, vor fi scăderi semnificative în consumul de energie. Noua tehnologie este cu până la 10 ori mai eficientă pentru aceeași cantitate de trafic decât în cazul celor anterioare. În plus, rețelele moderne pot intra în „mod economic” atunci când nu sunt utilizate intens, reducând impactul asupra mediului.

Eveniment

DN1A închis vineri în Vălenii de Munte. Rute alternative

Traficul rutier va fi închis complet vineri pe DN1A în județul Prahova, la Vălenii de Munte. Restricția este valabilă între orele 09.00 și 10.00. Măsura...
- Publicitate -

Conform celui mai recent studiu Netograf al ANCOM, Orange Romania are cea mai rapidă rețea mobilă de la noi din țară, cu viteze medii de download de 95 Mbps. Același raport arată că operatorul își menține poziția ca cel mai rapid internet fix din România cu viteze medii de download de 558 Mbps. Totodată, la finalul lui 2024, operatorului i-a fost reînnoită certificarea de cea mai bună rețea mobilă de la noi din țară de către auditorul extern independent LCC International.

„Pentru Orange Romania, inovația a fost mereu elementul constant, ceea ce a însemnat acces la cele mai noi tehnologii în aproape același ritm cu celelalte țări ale Uniunii Europene. De aceea, planurile de upgrade vor continua și anul acesta în mai multe localități: extinderea 5G/5G+, acoperirea 100% în cât mai multe orașe, dar și îmbunătățirea rețelei de servicii fixe. În România există multe orașe care își propun să atingă neutralitatea climatică cât mai curând și care au implementat multe tehnologii ce le-au introdus în rețeaua națională a orașelor inteligente. 5G/5G+ permite implementarea unui întreg ecosistem de senzori și dispozitive inteligente de utilitate publică. Totodată, tehnologia încurajează utilizatorii casnici să introducă mai multe dispozitive smart în casele lor. Însă, o rețea mai rapidă și mai fiabilă înseamnă mai ales condiții de locuit și de lucru mai bune, o experiență care oferă mai mult loc pentru dezvoltare personală, indiferent că vorbim de pasiuni sau de profesie”, spune Marius Maican, Technology Director Orange Romania.

Digitalizarea unui oraș precum Ploiești înseamnă noi oportunități pentru locuitorii săi dar și noi conexiuni și comunități. Oamenii cu interese, valori și pasiuni comune sunt mai aproape prin conectivitate. Așa cum spune și noua campanie Orange, „pasiunile trec la nivelul următor în cea mai rapidă rețea”.

- Publicitate -

Ploiești face parte din extinderea cea mai recentă a rețelei 5G. În ultimele luni au fost pornite primele celule 5G și în Deva, Târgoviște, Călărași, Giurgiu, Mioveni, Odorheiu Secuiesc, Sighetu Marmației, Bistrița, Alba Iulia, Sfântu Gheorghe, Sebeș, plus extinderea acoperirii la 100% în Cluj-Napoca și Iași. Cele mai recente orașe adăugate pe harta 5G/5G+ sunt Slobozia, Piatra-Neamț, Turda, Câmpia Turzii, Zalău. Orange Romania oferă în acest moment acoperie 5G/5G+ în 63 de orașe și împrejurimi.

Mai multe detalii despre 5G/5G+ de la Orange Romania pe orange.ro.

(P)

IT&C

Cum și cât este de periculos ChatGPT

Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL), a demarat, în luna ianuarie 2025, o campanie de informare despre pericolele din mediul...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

0
Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani...
Exclusiv

Accidentul de pe Cameliei, din Ploiești, provocat de un polițist

1
Un accident rutier s-a produs, marți seara, pe strada...
Exclusiv

Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca

0
Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite...
Exclusiv

Deportat, umilit de lege. A pierdut 10% din toată pensia pentru CASS

3
Un pensionar din Prahova a trăit un adevărat șoc...
Exclusiv

Stația de epurare a Ploieștiului împute două comune din aval

5
Observatorul Prahovean revine cu un nou episod din seria...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Coloane de mașini pe Centura Ploieștiului, Comarnic și Bușteni

0
Minivacanța din această săptămână făcut ca traficul să se...
Eveniment

O învățătoare din Lugoj a murit după ce a aflat că își pierde postul

0
O învățătoare în vârstă de 56 de ani, din...
Social

Bănci vandalizate într-un parc de joacă din Câmpina

0
Băncile dintr-un parc de joacă al Câmpinei, abia dat...
Eveniment

Ce poți face în minivacanța de Sfânta Maria în Prahova

0
Calendaristic mai avem două săptămâni de vară. Și în...
Eveniment

DN1A închis vineri în Vălenii de Munte. Rute alternative

0
Traficul rutier va fi închis complet vineri pe DN1A...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

28
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

48
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

11
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cum și cât este de periculos ChatGPT

Nicoleta Pauliuc -
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...

Reclamă falsă McDonald’s pe Facebook și Instagram

Ștefan Vlăsceanu -
Specialiștii companiei Bitdefender atrag atenția asupra unei noi fraude...

Ce faci dacă afli că ai fost filmată pe ascuns

Nicoleta Pauliuc -
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...

Cât de rapid e internetul în Prahova. Județul care domină topul

Ștefan Vlăsceanu -
Viteza medie de download pentru internetul fix la nivel...
- Publicitate -

De ce se pune telefonul pe „mod avion” în timpul zborului

Corina Matei -
Mulți pasageri ai zborurilor comerciale se declară deranjați de...

Cum poți fi spionat acasă prin camera de supraveghere smart

Nicoleta Pauliuc -
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...

Tentativă de fraudă în numele Poliției de Frontieră și Revolut

David Mihalache -
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că au...

Înregistrarea pe telefon poate pedepsi infractori

Nicoleta Pauliuc -
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean