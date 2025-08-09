Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL), a demarat, în luna ianuarie 2025, o campanie de informare despre pericolele din mediul online și cum să navigăm cât mai sigur în spațiul virtual. Pentru că sunt foarte clare și utile, cu acordul autoarei, vom difuza materialele realizate de către senatoare în cadrul unei rubrici săptămânale.

Prin intermediul unor scurte videoclipuri de informare, senatorarea Pauliuc răspunde foarte clar și eficient celor mai dese întrebări legate de securitatea navigării online.

Ea încearcă să demonteze, cu argumente clare, multe dintre miturile care circulă pe internet.

„Te face modul avion invizibil?”, „Poate fi clonată identitatea online?” sau „Cât sunt de gratuite aplicațiile gratuite?”, „Cum te poate urmări cineva prin intermediul telefonului mobil?”, „Cât este de periculos ChatGPT?” iată câteva dintre întrebările la care veți găsi răspunsuri urmărind rubrica „Mituri online demontate”, prin intermediul căreia publicăm materialele realizate de senatoarea Pauliuc.

Astăzi despre cum și cât este de periculos ChatGPT

În ultima vreme, „tot mai mulți oameni vorbesc în momente grele cu chatboți dotați cu inteligență artificială, cum e ChatGPT”, spune senatoarea Nicoleta Pauliuc.

Oamenii respectivi tratează chatboții ca pe confidenți, terapeuți, prieteni. „Dar, inteligența artificială nu are inimă și, uneori, poate chiar să încurajeze, fără să-și dea seama, gânduri periculoase”, trage un semnal de alarmă senatoarea.

„Studiile recente arată că folosirea excesivă a chatboților poate agrava anxietatea și depresia, mai ales atunci când robotul devine singura „ureche” care ascultă”, avertizează Nicoleta Pauliuc.

Ce poți face concret?

„Dacă folosești chatboți pentru sfaturi emoționale, stabilește o limită clară: 10 minute, și apoi ia o pauză reală.

Verifică informațiile primite cu un specialist sau măcar cu cineva de încredere. Și, mai ales, dacă simți că te copleșesc gândurile negre, sună un prieten sau un psiholog, nu un robot”, enumeră senatoarea câteva soluții.

„Inteligența artificială poate fi un instrument util dar nu e soluția pentru suflet”, concluzionează Nicoleta Pauliuc.

