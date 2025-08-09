Reclamă falsă McDonald’s pe Facebook și Instagram

Specialiștii companiei Bitdefender atrag atenția asupra unei noi fraude care se derulează pe Facebook și Instagram în această perioadă prin utilizarea ilegală a identității McDonald’s.

Ai văzut noua „promoție” McDonald’s care circulă pe Facebook sau Instagram? Cine ar spune nu la o masă de tip fast food într-o zi toridă de vară? Burgeri, cartofi prăjiți și băuturi reci – totul pentru doar 10 lei?

Ionuț Baltariu, cercetător în cadrul Bitdefender Labs, avertizează asupra unei noi campanii frauduloase care vizează utilizatorii de pe platformele Meta. Miza? O „ofertă” de fast food care sună prea bine ca să fie adevărată – dar care duce la taxe recurente ascunse ce pot goli conturile celor păcăliți.

Campania (scam-ul) se prezintă ca o promoție oficială McDonald’s România și promite un meniu McDelight Combo pentru doar 10 lei. În realitate, cei care accesează oferta ajung înscriși, fără să știe, într-un abonament recurent de 63,42 EUR la fiecare 14 zile.

Cum funcționează înșelătoria

Utilizatorii văd pe Facebook sau Instagram o reclamă sponsorizată care folosește logoul McDonald’s, imagini cu produse Coca-Cola și recenzii false. Oferta: meniuri „Triple Deal” – Big Mac, cartofi și băuturi – pentru doar 10 lei.

După ce dau click, sunt invitați să completeze un chestionar cu 3 întrebări simple – o metodă frecvent folosită pentru a crea o aparență de seriozitate și urgență.

Dacă ți se pare cunoscut, ai dreptate. Această metodă este identică cu alte escrocherii descoperite în ultimele luni pe platformele Meta, precum reclamele false la calendare de Crăciun Sephora din decembrie 2024.

După completarea chestionarului (DA / NU), utilizatorii sunt redirecționați către un joc simplu în care, aparent, pot câștiga premiul promis.

De fapt, toți participanții sunt declarați „câștigători” – indiferent de acțiune.

În următorul ecran, li se spune că au câștigat meniul și sunt invitați să completeze un formular de livrare. Li se promite că pachetul va fi livrat în 5–7 zile.

După apăsarea butonului OK, utilizatorii sunt redirecționați către o pagină de plată care pare securizată și care include recenzii false pentru a inspira încredere.

Textul scris cu caractere foarte mici dezvăluie însă realitatea: abonarea automată la un serviciu cu tarif de 63,42 EUR, la fiecare 14 zile. Multe persoane nu observă acest detaliu pentru că site-ul este conceput special ca să inducă în eroare.

Cine este vizat și cât de mult s-a răspândit

Campania a început pe 17 iulie și este încă activă.

Cel puțin șase versiuni diferite ale reclamei au rulat pe Facebook și Instagram sub brandul fals McDelight România.

Estimare: peste 10.000 de utilizatori din România au fost expuși.

Variante similare circulă în Ungaria și Țările de Jos (Olanda) în această perioadă.

Ce poți face