Alegeri în Ungaria. Viktor Orban ar putea pierde puterea după 16 ani

Cetățenii din Ungaria au început să voteze duminică dimineață într-un scrutin parlamentar considerat decisiv pentru viitorul țării, urmărit cu atenție atât la nivel european, cât și la Washington și Moscova.

După 16 ani la putere, premierul Viktor Orbán se confruntă cu cea mai serioasă amenințare la adresa poziției sale, în persoana liderului opoziției, Péter Magyar.

Magyar, fost membru al partidului de guvernământ, a devenit în doar doi ani principalul adversar politic al lui Orbán. Lider al formațiunii Tisza, acesta promite o schimbare radicală a sistemului construit de actualul premier, pe care îl acuză de corupție și de derapaje democratice.

Campania electorală a fost marcată de tensiuni puternice și acuzații reciproce între cele două tabere. Orbán și-a acuzat adversarii că ar încerca să profite de haos pentru a contesta rezultatul alegerilor, în timp ce opoziția a criticat modul în care guvernul a condus țara în ultimii ani.

În paralel, au apărut și avertismente privind posibile interferențe externe și campanii de manipulare online în favoarea actualului premier, ceea ce a amplificat și mai mult miza scrutinului.

Alegerile sunt considerate esențiale nu doar pentru politica internă a Ungariei, ci și pentru direcția geopolitică a țării, în contextul relațiilor tensionate cu Uniunea Europeană și al apropierii de Rusia. Rezultatele preliminare sunt așteptate în cursul nopții, după închiderea urnelor.