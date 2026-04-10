Melania Trump, reacție neașteptată la Casa Albă în scandalul Epstein: „Nu am fost victima lui”

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a avut o intervenție rară și neașteptată la Casa Albă, în care a respins ferm orice legătură cu finanțistul condamnat pentru infracțiuni sexuale Jeffrey Epstein.

- Publicitate -

Într-o declarație publică, aceasta a negat categoric informațiile apărute în spațiul public, afirmând că nu a fost nici prietenă, nici victimă a lui Epstein și că nu a avut o relație apropiată cu acesta.

„Nu am fost niciodată prietenă cu Epstein. Nu sunt victima lui Epstein. Epstein nu m-a prezentat lui Donald Trump”, a declarat Melania Trump.

- Publicitate -

Reacția vine în contextul reapariției unor speculații și informații legate de relațiile din trecut dintre persoane din cercurile de elită din SUA și Epstein, subiect readus în atenția publică după publicarea unor documente și corespondențe mai vechi.

Prima Doamnă a explicat că l-a întâlnit pe Epstein o singură dată, în anul 2000, la un eveniment la care participa împreună cu soțul său, și a subliniat că nu avea cunoștință despre activitățile ilegale ale acestuia la acel moment.

De asemenea, Melania Trump a respins interpretările legate de un e-mail din 2002 către Ghislaine Maxwell, susținând că a fost vorba doar despre o „corespondență ocazională”, fără semnificații speciale.

- Publicitate -

În discursul său, aceasta a calificat acuzațiile drept „încercări răutăcioase” de a-i afecta reputația și a subliniat că zvonurile care o leagă de Epstein sunt false și nefondate.

Intervenția, una neobișnuită pentru Prima Doamnă, vine într-un moment în care subiectul Epstein revine în prim-planul dezbaterii publice din SUA, iar presiunea pentru clarificări privind relațiile din trecut ale unor persoane influente este în creștere.