Iranul a confirmat moartea lui Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională

Teheranul a confirmat, marți seara, moartea secretarului Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, care ar fi fost ucis împreună cu fiul și adjunctul său, potrivit presei iraniene, citate de digi24.ro.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al țării a confirmat asasinarea lui Larijani, după ce Israelul a afirmat mai devreme că l-a ucis în cadrul unor atacuri țintite.

„După o viață dedicată eforturilor pentru înălțarea Iranului și a Revoluției Islamice, el și-a îndeplinit în sfârșit dorința mult râvnită: a răspuns chemării adevărului și a atins, cu mândrie, rangul binecuvântat de martir pe frontul de luptă”, se arată într-o declarație a consiliului, difuzată de agenția Mehr.

Larijani era cel mai înalt oficial de securitate al Iranului și unul dintre cei mai influenți decidenți ai țării. Un expert în Orientul Mijlociu a declarat că acesta întreținea relații cu întreaga clasă politică și militară a Iranului.

Operațiunea, desfășurată în cadrul unei serii de lovituri aeriene asupra Iranului, marchează o escaladare majoră a conflictului și o schimbare de strategie, Israelul vizând direct vârful puterii de la Teheran. (Detalii AICI).