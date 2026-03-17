Ali Larijani, șeful serviciilor de securitate iraniene, a fost ucis într-un atac israelian

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
Israelul ar fi executat cea mai importantă misiune de asasinat țintit de la debutul războiului cu Iranul, având ca țintă un oficial de rang înalt considerat, de facto, conducătorul țării după moartea ayatollahului Ali Khamenei, potrivit hotnews.ro.

Operațiunea, desfășurată în cadrul unei serii de lovituri aeriene asupra Iranului, marchează o escaladare majoră a conflictului și o schimbare de strategie, Israelul vizând direct vârful puterii de la Teheran.

Potrivit sursei citate, ținta atacului a fost Ali Larijani, unul dintre cei mai influenți oameni din sistemul de securitate iranian și o figură centrală după dispariția lui Ali Khamenei.

Larijani era considerat un coordonator-cheie al strategiei Iranului în războiul cu Israelul și un apropiat al fostului lider suprem, ceea ce îl transforma într-o țintă majoră pentru serviciile israeliene.

În acest moment, nu există o confirmare oficială din partea Iranului privind moartea lui Larijani, însă surse israeliene susțin că acesta ar fi fost eliminat în urma atacului.

Alte informații indică faptul că rezultatul operațiunii este încă evaluat, iar autoritățile iraniene nu au oferit detalii clare despre starea oficialului.

Dacă eliminarea sa se confirmă, ar fi vorba despre cel mai important lider iranian ucis de la începutul conflictului și după moartea lui Khamenei.

