O clădire de lânga Gara din Glasgow a luat foc și s-a prăbușit. Gara a fost evacuată

Un incendiu puternic a cuprins duminică, 8 martie 2026, o clădire de lângă Gara Centrală din Glasgow, provocând prăbușirea parțială a acesteia. Clădirea era monument istoric.

Incendiul a izbucnit duminică, 8 martie 2026, după-amiază, într-un magazin de țigări electronice de pe strada Union. Clădirea victoriană, clasificată în monumente istorice de categoria B, prăbușindu-se câteva ore mai târziu, pe măsură ce flăcările se răspândeau.

Se așteaptă ca toate serviciile feroviare din Gara Centrală din Glasgow, cea mai aglomerată din Scoția, să fie anulate cel puțin până la sfârșitul zilei de luni. Căile Ferate Naționale au declarat că „nu există nicio estimare cu privire la momentul redeschiderii gării”.

Serviciul Scoțian de Pompieri și Salvare a îndemnat oamenii să evite zona, în timp ce echipajele continuau să lupte cu incendiul la ora 05:00 GMT, la mai mult de 13 ore după ce pompierii au fost alertați pentru prima dată. Nu au fost raportați răniți.

În urma unei întâlniri de la miezul nopții, Network Rail a declarat: „În stadiul actual, nu am identificat nicio pagubă semnificativă la stație. Vom evalua complet situația la prima vedere.”