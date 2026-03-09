- Publicitate -
Observatorul PrahoveanInternațional

O clădire de lânga Gara din Glasgow a luat foc și s-a prăbușit. Gara a fost evacuată

Corina Matei
Autor: Corina Matei
incendiu cladire scotia

Un incendiu puternic a cuprins duminică, 8 martie 2026, o clădire de lângă Gara Centrală din Glasgow, provocând prăbușirea parțială a acesteia. Clădirea era monument istoric.

- Publicitate -

Incendiul a izbucnit duminică, 8 martie 2026, după-amiază, într-un magazin de țigări electronice de pe strada Union. Clădirea victoriană, clasificată în monumente istorice de categoria B, prăbușindu-se câteva ore mai târziu, pe măsură ce flăcările se răspândeau.

Se așteaptă ca toate serviciile feroviare din Gara Centrală din Glasgow, cea mai aglomerată din Scoția, să fie anulate cel puțin până la sfârșitul zilei de luni. Căile Ferate Naționale au declarat că „nu există nicio estimare cu privire la momentul redeschiderii gării”.

- Publicitate -

Serviciul Scoțian de Pompieri și Salvare a îndemnat oamenii să evite zona, în timp ce echipajele continuau să lupte cu incendiul la ora 05:00 GMT, la mai mult de 13 ore după ce pompierii au fost alertați pentru prima dată. Nu au fost raportați răniți.

În urma unei întâlniri de la miezul nopții, Network Rail a declarat: „În stadiul actual, nu am identificat nicio pagubă semnificativă la stație. Vom evalua complet situația la prima vedere.”

 

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

De la fotbal la marketing digital: povestea antreprenorului Sergiu Bălănică și proiectul lui „unic” pentru imobiliare

Marius Nica Marius Nica -
Sergiu Bălănică (22 ani) își definește munca printr-o idee...

Polițiști acuzați că au mințit în declarații după ce au folosit spray lacrimogen asupra unui bărbat EXCLUSIV

Oana Stoica Oana Stoica -
Un incident petrecut în 2024 la Boldești-Scăeni riscă să...

Ploiești, fără păcănele. Rezultatele sondajului OPH

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahovean a demarat campania „Ploiești, fără păcănele!”, prin...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -