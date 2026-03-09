Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului ucis, este oficial noul lider suprem al Iranului

În noaptea de duminică spre luni, 8-9 martie 2026, Iranul a anunțat oficial că Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului ucis, este noul lider suprem al Iranului. Anunțul vine ca o declarație de sfidare la adresa președintelui Trump, dar și o continuare a regimului islamic.

În vârstă de 56 de ani, acesta nu a avut niciodată o funcție publică, dar a fost mâna dreaptă a tatălui său și legătura acestuia în coordonarea Gărzilor Revoluționare, implicate inclusiv în reprimarea sângeroasă a protestelor din ianuarie.

Dar, dincolo de simbolismul contituității numelui Khamenei, analiștii consideră că numirea lui Mojtaba transmite mesajul că Iranul nu intenționează să facă compromisuri, iar gardienii vor continua lupta pentru perpetuarea regimului islamic.