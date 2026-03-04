Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului după uciderea lui Ali Khamenei

Mojtaba Khamenei este noul lider ales al Iranului, după uciderea ayatollahului Ali Khamenei în timpul războiului din Orientul Mijlociu. Acesta a fost ales de Adunarea Experților din Iran să fie viitor lider al Republicii Islamice, potrivit unui raport publicat marți de Iran International. Ynet News relatează faptul că votul a avut loc sub presiunea Gărzii Revoluționare Islamice.

Înalți oficiali israelieni au declarat că evaluează că Adunarea urmează să-l anunțe oficial pe Mojtaba Khamenei drept succesor în următoarele ore.

Potrivit corespondentului Iran International, alegerea lui Mojtaba Khamenei s-a făcut „sub presiunea Gărzilor Revoluționare”.

Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al liderului suprem, este considerat aliniat taberei conservatoare dure din Iran, similar tatălui său. El a susținut public reprimarea oponenților regimului din Iran și o politică asertivă față de inamicii externi.

Cleric de rang mediu care predă teologie șiită la un seminar din Qom, centrul religios al Iranului, Mojtaba nu a deținut niciodată o funcție guvernamentală oficială, dar se crede pe scară largă că are o influență considerabilă în culise. Se știe că a cultivat legături strânse cu Garda Revoluționară.

Cum este văzut noul lider, Mojtaba Khamenei

Analiștii din afara Iranului l-au descris anterior ca un „paznic” în cercul apropiat al tatălui său. În 2019, Statele Unite au impus sancțiuni lui Mojtaba Khamenei, spunând că, deși nu deținea un titlu oficial, el „reprezenta” efectiv liderul suprem.

În ciuda faptului că numele său a apărut în mod repetat de-a lungul anilor ca un posibil succesor, Mojtaba nu a fost considerat pe scară largă un candidat important.

Oficialii israelieni au declarat anterior că Mojtaba nu pare să aibă un profil public proeminent și au sugerat că autoritățile iraniene au încercat să-l țină „ascuns”.

Conform constituției iraniene, liderul suprem este ales de Adunarea Experților, ai cărei membri sunt aleși, dar trebuie să fie mai întâi aprobați de Consiliul Gardienilor, un organism numit direct sau indirect de liderul suprem. Poziția deține autoritatea supremă asupra armatei, sistemului judiciar și a instituțiilor cheie ale statului, mai scrie sursa citată.