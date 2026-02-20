A murit Eric Dane, actorul care l-a interpretat pe doctoral Mark Sloan în serialul Anatomia lui Grey

Actorul Eric Dane, din serialul Anatomia lui Gray, a murit joi, 19 februarie 2026, la vârsta de 53 de ani. Actorul suferea de scleroză laterală amiotrofică, o boală progresivă, în care creierul unei persoane pierde conexiunea cu muşchii.

„Eric Dane a murit joi după-amiază, în urma unei lupte curajoase cu SLA”, a anunţat familia sa într-un comunicat, potrivit revistei People şi altor mass media, scrie Agerpres.

„Şi-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni dragi, de soţia sa devotată şi de cele două fiice frumoase ale sale, Billie şi Georgia, care erau centrul lumii sale”.

„De-a lungul călătoriei sale cu SLA, Eric a devenit un susţinător pasionat al conştientizării şi cercetării, hotărât să facă o diferenţă pentru alţii care se confruntă cu aceeaşi luptă”, a adăugat familia lui Dane.