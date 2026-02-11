O adolescentă de 18 ani este autoarea atacului armat de la un liceu din Canada

O adolescentă de 18 ani este autoarea atacului armat dintr-o școală din provincia British Columbia, în vestul țării, potrivit biziday.ro. În total, nouă persoane au decedat în urma incidentului.

Conform poliției, autoarea atacului este o adolescentă, în vârstă de 18 ani care avea probleme psihice.

Tânăra a ucis șase persoane, după care s-a sinucis. Printre victime se numără mama adolescentei și fratele vitreg. Alte două persoane au fost internate cu răni grave, iar peste 20 au primit îngrijiri medicale.

Poliția a descoperit alte două victime într-o locuință despre care se crede că au legătură cu primul incident.

Atacul armat a avut loc, marți, 10 februarie, la un liceu din provincia British Columbia din Canada. (Detalii AICI).