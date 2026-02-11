Masacru la un liceu din Canada. Cel puțin nouă morți și 25 de răniți

Marți, 10 februarie 2026, poliția canadiană a anunțat că a avut loc un atac armat la un liceu din provincia canadiană British Columbia, precum și într-o locuință din aceeași zonă. Potrivit primelor detalii, este vorba de cel puțin nouă morți și 25 de răniți. Atacatorul s-ar fi sinucis după comiterea faptei, potrivit aceleiași surse.

Cel puțin nouă persoane au fost împușcate mortal la un liceu și la o proprietate rezidențială dintr-un oraș rural de munte din provincia canadiană Columbia Britanică, în cel mai sângeros atac armat într-o școală din ultimele decenii, scrie CNN.

Poliția a găsit șase persoane moarte și zeci de rănite când a intervenit în urma unor rapoarte despre un atacator activ la școala din Tumbler Ridge, un oraș apropiat din nord-estul provinciei, în jurul orei 13:20, marți, ora locală.

O altă persoană a murit în timp ce era transportată la spital, a anunțat Poliția Regală Canadiană Călare (RCMP).

Alte două persoane au fost găsite moarte la o reședință despre care se crede că are legătură cu incidentul, a anunțat poliția într-un comunicat.

Atacatorul s-a sinucis

Suspectul a fost găsit decedat la școală, cu „ceea ce pare a fi o vătămare corporală autoprovocată”, a declarat poliția.

Suspectul a fost descris ca fiind o femeie cu părul șaten, purtând o rochie, într-o alertă de urgență care a fost transmisă pe telefoanele locuitorilor, potrivit CBC News, afiliată CNN.

Două victime au fost transportate cu elicopterul de la școală la spital cu răni grave sau care le pun viața în pericol. Aproximativ 25 de alte persoane cu răni care nu le pun viața în pericol sunt tratate la un centru medical local, a declarat poliția.

Poliția nu a stabilit încă motivul împușcăturilor, a declarat superintendentul Ken Floyd, comandantul Districtului Nord, într-o conferință de presă de marți.

„Nu suntem în măsură să înțelegem acum de ce sau ce ar fi putut motiva această tragedie”, a spus Floyd. „Cred că ne va fi greu să stabilim «de ce», dar vom face tot posibilul să stabilim ce s-a întâmplat”, a adăugat el.

Tumbler Ridge este un oraș cu aproximativ 2.400 de locuitori, situat la poalele Munților Stâncoși din vestul Canadei, la aproximativ 680 de kilometri (422 de mile) de granița cu SUA.

Împușcăturile în masă sunt extraordinar de rare în Canada, care are legi mult mai stricte privind armele de foc decât SUA.