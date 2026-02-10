Jaf armat pe o autostrada din Italia. O dubă de transport valori, aruncată în aer

Un jaf ca în filme a avut loc luni dimineață pe autostrada 613, în Italia. O mașină blindată de valori a fost atacată de un comando profesionist care a tras în carabinieri. Lovitura care, din fericire, nu s-a soldat cu victime, s-a petrecut pe ruta Brindisi-Lecce, potrivit libertatea.ro.

- Publicitate -

Incidentul șocant a fost transmis, în direct, de martori pe rețelele sociale. Mai mulți bărbați mascați și înarmați cu mitraliere au blocat o mașină de transport valori.

Mai întâi, indivizii au blocat drumul cu mașini pe care le-au așezat curmeziș. În momentul în care s-a apropiat autovehiculul blindat, aceste mașini au fost incendiate iar două dintre ele au sărit în aer. Atacatorii au folosit explozibili.

- Publicitate -

În haosul creat, aceștia au încercat să fure banii din mașina de transport valori, însă acolo se aflau și doi carabinieri. Nu se știe dacă ei însoțeau mașina de transport valori sau se aflau acolo într-o patrulă obișnuită.

Hoții au intrat într-un schimb de focuri cu carabinierii. Armele pe care le-au avut hoții se pare că sunt de tip kalașnikov, potrivit anchetatorilor.

Doi dintre atacatori au fost reținuți, însă sunt alții care au reușit să scape cu ajutorul unei mașini. Numărul lor exact nu este cunoscut. Ei sunt dați în urmărire în zona Lecce.

- Publicitate -

Aceste jafuri sunt o problemă cu care Italia se confruntă din ce în ce mai des. Astfel de jafuri au loc în mod regulat. Străzile sunt blocate în astfel de cazuri de atacatori care uneori reușesc să fugă cu milioane de euro.