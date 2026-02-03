A început restaurarea Capelei Sixtine de la Vatican. Cât vor dura lucrările

Luni, 2 februarie 2026 au început lucrările de restaurare a picturii din Capela Sixtină de la Vatican. Potrivit estimărilor, lucrările vor dura trei luni de zile, până la finalul lunii aprilie 2026, scrie Reuters.

După 30 de ani, lucrarea celebrului Michelangelo, „Judecata de Apoi”, va fi restaurată. Experții vor lucra, estimativ, trei luni de zile pentru a îndepărta particulele adunate pe suprafața picturii în cele trei decenii.

„Noua intervenție… va permite îndepărtarea acestor depuneri și recuperarea ulterioară a calității cromatice și luminoase dorite de Michelangelo”, se arată într-un comunicat al Vaticanului.

Capela Sixtină este faimoasă ca fiind locul conclavului secret unde cardinalii catolici din întreaga lume votează pentru a alege noii papi. Capela primește milioane de vizitatori în fiecare an în cadrul Muzeelor ​​Vaticanului.

Capela va rămâne deschisă pe durata restaurării. Dar fresca în sine, care îl înfățișează pe Iisus rostind judecata sa finală asupra umanității, va fi acoperită de schele.

Vizitatorii vor putea vedea în schimb o reproducere de înaltă definiție a operei de artă, a declarat Vaticanul.

Capela găzduiește, de asemenea, multe alte fresce, inclusiv „Crearea lui Adam” de Michelangelo pe tavan. Acestea vor fi în continuare expuse.