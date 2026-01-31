Pană de curent în Republica Moldova, ca urmare a unor probleme în reţeaua energetică a Ucrainei

Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, sistemul energetic al Moldovei a fost grav afectat de o pană de curent cauzată de probleme în reţeaua din Ucraina. Pana de curent a lăsat fără curent electric capitala moldoveană şi alte regiuni ale ţării, au anunţat autorităţile de la Chişinău, citate de Reuters.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei al Moldovei, publicat pe Telegram, perturbările din reţeaua ucraineană au provocat o scădere de tensiune pe una dintre liniile de alimentare către Moldova.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a afirmat pe Telegram că majoritatea sectoarelor din Chişinău au rămas fără curent, iar autorităţile au precizat că nici semafoarele nu funcţionează.

Reţeaua electrică a Ucrainei a fost în ultimele luni una dintre principalele ţinte ale atacurilor ruseşti