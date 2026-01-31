- Publicitate -
Pană de curent în Republica Moldova, ca urmare a unor probleme în reţeaua energetică a Ucrainei

Autor: Corina Matei
stalp electricitate
Foto cu caracter ilustrativ

Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, sistemul energetic al Moldovei a fost grav afectat de o pană de curent cauzată de probleme în reţeaua din Ucraina. Pana de curent a lăsat fără curent electric capitala moldoveană şi alte regiuni ale ţării, au anunţat autorităţile de la Chişinău, citate de Reuters.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei al Moldovei, publicat pe Telegram, perturbările din reţeaua ucraineană au provocat o scădere de tensiune pe una dintre liniile de alimentare către Moldova.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a afirmat pe Telegram că majoritatea sectoarelor din Chişinău au rămas fără curent, iar autorităţile au precizat că nici semafoarele nu funcţionează.

Reţeaua electrică a Ucrainei a fost în ultimele luni una dintre principalele ţinte ale atacurilor ruseşti

2 COMENTARII

  1. Sa vorbeasca Maia cu Sorosh si cu Nuland sa-i dea curent. Sau sta cu mana intinsa la fraierii de romani? Nimicusorul si bolojanul sunt in stare sa ne tina in bezna pe noi ca s-o lumineze pe miloaga.

  2. Respect…pai chiar asa au facut, obligati/santajati fiind(autoritatile din Ro) de vrajitoarea batrana de la sefia UE…azi, la orele 02,02 s-a oprit energia electrica in toata localitatea unde locuiesc…pe la orele 04,15, functiona doar iluminatul stradal iar pe la 06,10 am avut si eu „curent la priza”…multumesc usr-psd-pnl-udmr-alte nationalitati, pentru ajutorul vostru(pe banii mei) catre „prima-metresa” a nicusorului de la chisinausi…uite asa se indreapta voturile viitoare spre cine nu trebuie.

