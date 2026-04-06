„Iepurașul” a venit mai devreme la Lapoș. Consilierii au primit indemnizații, deși nu au fost ședințe în martie

Primarul PSD al comunei Lapoș, Viorel Barbu, revine în prim-plan cu un nou scandal. De această dată, nu este vorba despre o suspiciune vagă sau o dispută politică, ci despre o situație concretă, verificabilă, care ar putea avea consecințe legale.

Pe scurt, consilierii locali au fost plătiți pentru ședințe care… nu au avut loc.

”Cadou” de la primar pentru consilieri

Cei 9 consilieri locali ai comunei Lapoș au avut, astăzi, parte de o surpriză. Una plăcută, cel puțin la prima vedere. În conturile lor a fost virată indemnizația de ședință aferentă lunii martie.

Doar că există o mică problemă. În luna martie nu a fost organizată nicio ședință de Consiliu Local. Prin urmare, conform legii, nu exista nici temei pentru plata acestor indemnizații.

Mai mulți consilieri locali au confirmat pentru Observatorul Prahovean că au primit banii, unii prezentând chiar extrase de cont care atestă viramentele.

„În martie nu am avut convocată nicio ședință de consiliu. Ultima a fost în februarie. Am verificat acum și așa este! Au intrat banii! Nu credeam… niciodată nu s-a întâmplat așa ceva! L-am sunat pe primar și spune că a greșit contabila”, a declarat Constantin Boștină, consilier local PNL.

De remarcat și reacția sinceră a consilierului, surprins „plăcut”, chiar dacă suma, 564 de lei, nu este una spectaculoasă. Dar, după cum se știe, bucuria banilor „veniți din senin” poate fi umbrită rapid de explicațiile legale.

„Este o ilegalitate” spun alți aleși

Un alt consilier local, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a descris situația în termeni mult mai tranșanți:

„În cursul zilei de 6 aprilie am primit un mesaj de la bancă privind alimentarea contului cu o sumă de bani din partea Primăriei Lapoș. Având în vedere că în luna martie nu a fost organizată nicio ședință a Consiliului Local și cunoscând prevederile legislației în vigoare, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Lapoș, am constatat că primarul, în calitate de ordonator de credite, a comis o ilegalitate.

Sumele virate reprezintă indemnizația aferentă lunii martie, deși aceasta nu putea fi acordată în lipsa desfășurării unei ședințe. După ce am discutat cu mai mulți colegi consilieri, am aflat că și acestora le-au fost virate în cont aceleași sume.

Consider că această situație este gravă și ridică serioase semne de întrebare privind modul în care sunt gestionate fondurile publice. Prejudiciul estimat, rezultat din plata acestor indemnizații nelegale, se ridică la peste 10.000 de lei.”

Primarul nu a oferit un punct de vedere

Primarul Viorel Barbu nu a putut fi contactat telephonic și nici nu a răspuns mesajului transmis ulterior. Singura reacție, indirectă, ar fi fost oferită unor consilieri: vina ar aparține contabilității.

O explicație clasică, des invocată în administrația locală. Doar că, potrivit legii, responsabilitatea finală nu este niciodată „la contabilă”. Ba mai mult, contabila primăriei este suspendată, fiind implicată în procesul de corupție în care este parte și primarul.

Ce spune legea? Răspunderea este a primarului

Conform prevederilor din Codul Administrativ al României, indemnizațiile consilierilor locali se acordă doar în condițiile participării la cel puțin o ședință de consiliu și una de comisie în luna respectivă.

În absența acestor activități, plata indemnizațiilor este nelegală și constituie un prejudiciu adus bugetului local.

Mai mult, primarul, în calitate de ordonator principal de credite, răspunde direct pentru legalitatea plăților efectuate. Dacă se dovedește că plata a fost făcută cu știință, încălcând legea, fapta poate intra în sfera infracțiunii de abuz în serviciu.

Cu alte cuvinte, „eroarea contabilă” nu exonerează de răspundere.

La finalul anului trecut, Viorel Barbu a fost trimis în judecată într-un dosar de corupție privind fraudarea unui concurs de angajare în cadrul primăriei.

Ancheta a fost declanșată după un flagrant realizat de Direcția Generală Anticorupție, în data de 7 martie 2025, când membrii comisiei de examinare, alături de un candidat, au fost surprinși în timp ce fraudau examenul pentru ocuparea unui post public.