Criză în primăriile din Prahova: investiții înghețate și gropi care nu pot fi astupate

În timp ce la nivel central se discută cifre, reforme și despre recesiunea tehnică, în Prahova realitatea este una simplă și dură: primăriile nu au bani nici pentru astuparea gropilor din asfalt sau pentru a reabilitarea sistemul de iluminat public. Lipsa bugetului de stat pentru 2026 a împins administrațiile locale într-un blocaj total.

În lipsa aprobării bugetului național, primăriile funcționează cu doar 1/12 din bugetul anului trecut.

Mai simplu spus, nu sunt bani pentru investiții, dar nici pentru repararea gropilor din asfalt. Mai grav este că nu au bani nici pentru cofinanțarea proiectelor europene. Dezvoltarea a zeci de comune din Prahova este, practic, în stand-by.

„Nu putem face nicio lucrare”

La Cerașu, la fel ca în alte zeci de comune din Prahova, gropile rămân, momentan, în asfalt, iluminatul public nu poate fi reparat, iar lucrările promise stagnează. Nu pentru că administrația locală nu ar dori să intervină. Blocajul este generat de lipsa bugetului.

„Nu putem începe nicio lucrare. Suntem blocați pe partea de dezvoltare. Putem aloca 1/12 din bugetul pe anul trecut, însă, în lipsa aprobării bugetului, nu putem ști pe ce fonduri să ne bazăm. Nu putem face nici măcar achiziția de piatră pentru astuparea unor gropi”, spune Alin Remus Staicu (PNL), primarul comunei Cerașu.

Până la aprobarea bugetului, a explicat edilul, nu pot fi efectuate cheltuieli nici pentru lucrări.

Fără bani, momentan, pentru cofinanțarea proiectelor europene

În orașul Urlați, mai multe proiecte importante depind de asigurarea cofinanțării locale: un centru pentru persoane cu deficiențe, o sală de sport, o creșă nouă, modernizarea unor străzi și extinderea rețelei de apă și canalizare.

„Atâta timp cât nu avem buget, nu putem asigura cofinanțarea. Termenul pentru lucrări este în vară. Avem lucrări în derulare, dar nu putem să facem nimic, atâta timp cât funcționăm cu 1/12 din bugetul anului trecut. Nu putem derula investiții. Normal că acest lucru ne blochează”, avertizează Marian Măchițescu (PNL), primarul orașului Urlați.

La limită de avarie

La Poienarii Burchii, lucrurile sunt clare. Până la adoptarea bugetului, cheltuielile nu pot depăși 1/12 din cheltuielile anului trecut. Primarul comunei recunoaște că s-a mers pe limita de avarie și anul trecut.

„Pe partea de funcționare putem cheltui 1/12 din ce s-a cheltuit în anul anterior. Și anul trecut am mers pe limita de avarie. Am plătit lumina, dar nu am plătit, momentan, deszăpezirea. Până nu se aprobă bugetul, așteptăm sumele de la nivel central”, spune primarul Alexandru Ionuț Gheorghe.

Și la Breaza situația este similară. „Faptul că nu avem buget nu este un moment îmbucurător. Nu avem cum să creionăm prioritățile pentru acest an. Nu se poate face o previzionare. În plus, nu avem un răspuns clar pe pachetul de măsuri privind reforma în administrație, care va influența bugetul local”, explică primarul Bogdan Cristian Novac.

Până la adoptarea bugetului de stat pentru 2026, primăriile din Prahova rămân în așteptare. Investițiile sunt înghețate, iar administrațiile locale funcționează la limită. La limita de avarie…