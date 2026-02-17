Un nou pod peste DN 1, în Prahova, la Băicoi. Cât vor dura lucrările

Proiectul privind construirea unui pod rutier peste DN 1, la Băicoi, intră în linie dreaptă. Lucrările vor începe în această primăvară, iar termenul de finalizare al șantierului este de 24 de luni.

Primăria Băicoi anunță că s-au făcut progrese în realizarea pasajului rutier peste DN 1, la intersecția cu DJ 215.

„S-a terminat proiectarea, iar acum se așteaptă avizul de la CNAIR și Poliția Rutieră. Prima etapă constă în relocarea tumulului arheologic”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, primarul orașului Băicoi, Marius Constantin.

Firma care a câștigat licitația este Ness Proiect Europe din Ploiești. Noul pod ar trebui să fie gata în 18 luni de la începerea lucrărilor.

Pasajul rutier este finanțat de la bugetul local, prin Programul Național „Anghel Saligny”. Bugetul alocat pentru investiție este de 31 de milioane de lei.

Podul va contribui semnificativ la creșterea siguranței traficului rutier pe DN 1, la intersecția cu DJ 215 de la Băicoi producându-se frecvent accidente grave.