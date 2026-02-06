Încă o bombă ecologică: batal cu reziduuri petroliere, la câțiva metri de blocurile din Bariera București

Se împlinesc 10 ani de când Rafinăria Astra a intrat în procedură de insolvență. Deși activitatea industrială este sistată, fosta rafinărie continuă să reprezinte o sursă majoră de poluare pentru cartierele Bariera București și Mimiu, atât prin disconfortul olfactiv persistent, cât și prin contaminarea solului și a pânzei freatice.

Recent, Observatorul Prahovean a publicat un articol despre existența unor lacuri cu substanțe toxice, pline cu reziduuri petroliere, situate chiar în interiorul cartierului Mimiu. Aceste bataluri reprezintă un pericol real pentru sănătatea locuitorilor, obligați să respire un aer viciat de produsele petroliere aflate în descompunere.

Situația este cu atât mai gravă cu cât respectivele lacuri nu sunt împrejmuite corespunzător, neexistând garduri de protecție care să limiteze accesul. În aceste condiții, ele pot deveni adevărate capcane pentru copiii care se joacă în zonă.

Ca reacție la articolul publicat, redacția a primit numeroase sesizări și din partea locuitorilor din cartierul Bariera București. Oamenii reclamă un miros pregnant de produse petroliere, aproape permanent în sezonul cald, care face aerul aproape irespirabil.

Un cititor a trimis inclusiv o fotografie cu un batal aflat la mai puțin de 100 de metri de blocurile de locuințe din zonă.

În urma verificărilor făcute la fața locului, am constatat că, la intersecția dintre Bulevardul Petrolului și strada Industriei, se află un batal cu reziduuri petroliere. Acesta este situat în incinta fostei rafinării și este delimitat de un gard de beton, însă disconfortul olfactiv persistă, în condițiile în care, la doar câțiva metri distanță, se află blocuri cu zece etaje.

De la ferestrele apartamentelor se poate observa cu ușurință interiorul fostei rafinării, inclusiv batalul cu reziduuri petroliere. Locatarii spun că sunt nevoiți să suporte constant mirosul, iar în perioadele ploioase, subsolurile blocurilor se inundă, apa fiind contaminată de solul îmbibat cu produse petroliere.

Mai mult, oamenii se întreabă de ce, la un deceniu de la intrarea în insolvență a societății Astra Română, autoritățile nu au obligat lichidatorul să ia măsuri concrete de ecologizare a batalurilor și de decontaminare a solului.

În lipsa unor intervenții urgente, problema riscă să se transforme într-un dezastru ecologic de durată, cu efecte grave asupra sănătății publice.