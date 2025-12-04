Cum a rămas o tânără fără 2500 de lei după un mesaj primit pe whatsapp

Escrocheriile prin intermediul aplicațiilor de mesagerie continuă. O cititoare ne-a relatat cum a fost înșelată de un escroc, după ce a primit un mesaj pe whatsapp de pe contul unei bune prietene.

”Zilele trecute, pe whatsapp, am primit un mesaj de pe contul uneia dintre cele mai bune prietene. Îmi cerea să o împrumut cu 2.500 de lei. Nu am stat pe gânduri și i-am cerut IBAN-ul, apoi i-am transferat suma cerută. Nu era prima dată când ne ajutam reciproc” a povestit tânăra.

După cinci minute, a mai primit încă o solicitare de împrumut de 2.500 de lei, dar și un link dubios cu deja cunoscutul ”votează pe…”.

A fost momentul în care și-a dat seama că a fost o victimă și a sunat-o pe prietena ei, care i-a confirmat că i-a fost compromis contul de whatsapp și că nu ea i-a cerut bani.

”Recunosc, am fost șocată când am primit vestea că am fost victima escrocilor. Nu m-am gândit o clipă că mi se poate întâmpla mie. Voi depune plângere la poliție, chiar dacă sunt conștientă că am șanse aproape nule să-mi recuperez banii”, a fost mesajul său.

Cum poți identifica mesajele suspecte

Potrivit centrului de ajutor de Whatsapp, există anumite indicii după care îți poți da seama că un mesaj primit este suspect sau că expeditorul nu este de încredere. Iată câteva:

• Greșeli de ortografie sau gramaticale

• Ți se cere să accesezi un link, să activezi funcții noi printr-un link sau să descarci o aplicație

• Ți se cere să trimiți informații personale, cum ar fi numărul cardului de credit sau al contului bancar, data nașterii sau parole

• Ți se cere să redirecționezi mesajul

• Expeditorul îți solicită bani sau susține că trebuie să plătești pentru a folosi WhatsApp

• Expeditorul pretinde că este o persoană pe care o cunoști

• Mesajul se referă la loterii, jocuri de noroc, locuri de muncă, investiții sau împrumuturi

• Persoana conversează cu tine pentru a-ți câștiga încrederea înainte de a-ți solicita informații personale