Solidaritate. O companie de apă ajută mai multe primării și firme în criza apei

Marius Nica
cisterna apa

Criza apei din Prahova afectează peste 100.000 de locuitori, dar și spitale, școli sau firme. În acest context, există și exemple de solidaritate care merită promovate.

În aceste zile e forfotă mare la compania de apă a primăriei Filipeștii de Târg. O cotă din apa extrasă de forajele SC Apa Filipeștii de Târg SRL este livrată Primăriei Florești, care o distribuie mai departe la spitale, instituții publice și locuitorii care au rămas fără acest serviciu esențial încă de vinerea trecută.

Am aflat de această situație de la mai mulți cititori care locuiesc în comună și ne-au întrebat ce se întâmplă la compania de apă unde ajung numeroase mașini în ultimele zile?

Contactat de Observatorul Prahovean, Valentin Marinică Nicolae, directorul general al companiei Apa Filipeștii de Targ SRL, a explicat:

”Este momentul să ne ajutăm semenii aflați într-o situație dificilă. În măsura posibilităților, furnizăm apă potabilă mai multor instituții publice și persoane juridice în regim non-stop”.

Reamintim că această companie, alături de societatea de apă a Primăriei Cornu, sunt singurele din Prahova care dețin autorizație sanitară de funcționare emisă de DSP Prahova.

apa filipestii de targ

