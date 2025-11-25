Spitalul Drajna NU se închide! Relocarea pacienților depinde de decizia DSP

Situație tensionată la Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna, după ce mai mulți angajați au transmis un memoriu către redacția Observatorul Prahovean și către Ministerul Sănătății, reclamând că unitatea medicală ar urma să fie evacuată și închisă pe durata lucrărilor de reabilitare la pavilionul pacienților.

Pentru că vorbim despre un subiect sensibil, o echipă a Observatorului Prahovean s-a deplasat la fața locului pentru a verifica situația reală și pentru a obține puncte de vedere oficiale.

Imagini video de la Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna, dar și declarațiile managerului unității medicale și ale primarului comunei, la finalul articolului.

Managerul spitalului, dr. Cristina Burghelea, a declarat pentru Observatorul Prahovean că nu a fost informată despre existența memoriului și susține că nu s-a luat în calcul închiderea unității, ci doar o relocare temporară a pacienților pe perioada lucrărilor.

„În acest moment încercăm să găsim o soluție pentru relocarea celor aproximativ 40 de pacienți într-o altă clădire din curtea spitalului. Așteptăm vizita celor de la DSP, care decid dacă spațiul îndeplinește condițiile necesare. Dacă avizul este favorabil, pacienții rămân la Drajna. Dacă nu, îi vom direcționa temporar către alte spitale din județ, împreună cu personalul medical”, a explicat managerul.

Tensiunile apar în contextul în care pavilionul principal, o clădire veche aflată pe domeniul Filipescu-Kretzulescu, intră în faza lucrărilor interioare, inclusiv la structura de rezistență. Este vorba despre prima reabilitare majoră din 1960, de când funcționează aici Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna.

Primăria Drajna derulează un proiect finanțat prin PNRR, în valoare de peste 14 milioane de lei, pentru eficientizarea energetică și modernizarea pavilionului. Odată finalizat, acesta va oferi saloane cu grupuri sanitare proprii și condiții conforme standardelor actuale.

Primarul comunei, Viorica Gonțea, confirmă că relocarea este necesară doar temporar, pentru siguranța pacienților și a personalului.

„Spitalul nu se închide. El funcționează. Relocarea se face doar până la finalizarea lucrărilor, estimate pentru iulie 2026. Totul se va desfășura în incinta spitalului, în măsura în care DSP își dă acordul. Facem tot ce se poate pentru ca pacienții și personalul să rămână la Drajna”, a declarat primarul Viorica Gonțea, pentru Observatorul Prahovean.

În prezent, în unitate sunt internați aproximativ 40 de pacienți cu afecțiuni pulmonare și TBC, îngrijiți de un colectiv de 50 de angajați medicali și auxiliari.