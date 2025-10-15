Hackerul din pușcărie. Un deținut a ”spart” conturile a mii de condamnați

Incident grav de securitate în sistemul național de administrare a penitenciarelor. Un deținut de la Penitenciarul din Târgu Jiu a modificat conturile interne a numeroși condamnați. Procurorii DIICOT au deschis o anchetă.

Un episod demn de un scenariu de film s-a produs, luna trecută, la Penitenciarul din Târgu Jiu. Un deținut a reușit să modifice conturile interne din sistemul penitenciarelor, în care deținuții primesc bani de la rude și prieteni, adăugând sau ștergând mai multe zerouri.

Deținuții pot face cumpărături online

Cum a fost posibil? Deținuții își pot face cumpărături online prin intermediul unor tablete conectate la internet, care sunt livrate la poarta unităților. Cel în cauză a profitat de un astfel de dispozitiv și a spart baza de date a Administrației Naționale a Penitenciarelor aflată în subordinea Ministerului Justiției.

Surse din administrația penitenciarelor susțin că a fost vorba de o breșă de securitate descoperită după ce mai mulți deținuți au reclamat schimbări majore ale sumelor din conturile lor. Conducerea Penitenciarului din Târgu Jiu a sesizat DIICOT, structură care gestionează criminalitatea informatică. Surse din interior au cpnfirmat că este vorba de modificarea a peste 3000 de conturi interne.

Reacția conducerii penitenciarelor

La solicitarea Observatorului Prahovean, conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor a transmis următorul punct de vedere:

”Ca urmare a semnalării unui posibil incident informatic în cadrul unei unități subordonate,

au fost dispuse imediat măsurile legale necesare pentru izolarea si remedierea situației semnalate, cu înştiințarea de îndată a organelor abilitate competente.

În paralel, se efectuează verificări, prin intermediul structurilor de specialitate, în vederea stabilirii cauzelor care au condus la producerea evenimentului, precum şi tuturor persoanelor implicate şi, în funcţie de rezultatele acestora, dispunerea măsurilor

ce se impun.

Totodată, facem precizarea că, până la acest moment, la nivelul sistemului

administrației penitenciare nu au mai fost înregistrate evenimente”.

Prime nejustificate

Reamintim că Observatorul Prahovean a dezvăluit în urmă cu câteva luni că, de zece ani, în sistemul penitenciar românesc, în fiecare trimestru, se acordă un spor de 50% din salariul de bază. Motivul: executarea unor lucrări de excepție sau misiuni speciale. Printre beneficiari se numără și angajați care nici măcar nu au contact direct cu deținuții, cum ar fi secretarii, contabilii sau fochiștii.

