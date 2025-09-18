- Publicitate -

CNAIR a încasat 8.526 lei pentru un aviz. DN 1A trece la 100 de metri de investiție

Marius Nica
După ce Observatorul Prahovean a publicat recent articolul Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire, astăzi vă prezentăm o taxă grasă percepută de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNIAR) unui antreprenor din Prahova. Este vorba de avizul trecut în certificatul de urbanism pentru obținerea autorizației de construire pentru o spălătorie auto din Bărcănești. Viitoarea investiție se află pe un drum secundar, la peste 100 de metri de DN 1A!

Orice primărie poate trece în certificatul de urbanism zeci de avize

În funcție de natura construcției (locuință, sediu firmă, etc) un viitor proprietar trebuie să obțină un certificat de urbanism în care primăria ”bifează” o serie de avize care trebuie obținute de la diverse instituții publice și companii de stat sau private. Potrivit legislației în vigoare, cel puțin teoretic, pot fi solicitate ATENȚIE nu mai puțin de 24 de avize. Da, ai citit bine: 24!

Vorbim de avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaze naturale, telefonie fixă unde este cazul și salubritate).

La acestea se adaugă avize şi acorduri privind securitatea la incendiu (Inspectoratul pentru Situații de Urgență, protecţia civilă, sănătatea populaţiei sau mediu. Și asta nu e tot. În calitate de solicitant de autorizație de construire mai poți fi trimis și la alte instituții, precum: Poliție, Direcția Județeană de Cultură, Statul Major, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, CFR, Serviciul Telecomunicatii Speciale, Autoritatea Naționalăpentru Turism, Ministerul Educației Naționale, Administratorul Drumului (CNAIR sau Consiliul Județean, Transelectrica, Hidroelectrica, Apele Române, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau avizul de Oportunitate al Arhitectului Șef.

CNAIR percepe taxe chiar și când nu trebuie

Recent, un antreprenor prahovean, care construiește o spălătorie auto în Bărcănești, a trecut prin chinurile obținerii unui aviz de la CNAIR din certificatul de urbanism emis de autoritatea locală. Asta desi terenul pe care se va ridica spălătoria se află la o distanță de peste 100 de metri de DN 1 A, iar accesul se face printr-un drum local. După numeroase demersuri și întârzieri, CNAIR a emis două avize pentru care a încasat 8500 de lei.

Contactat de Observatorul Prahovean, un specialist în domeniu a declaratr că în acest caz taxele nu se justifică: ”În mod normal trebuia să dea o simplă negație: imobilul proiectat NU este în zona drumului național, accesul NU se face din drum național”.

Orange a redus taxa după o anchetă a Observatorului Prahovean

Reamintim că o investigație Observatorul Prahovean a determinat Orange România (ex Telekom) să reducă taxa pentru un aviz necesar autorizației de construire, de la 370 de lei la numai 50 de lei.

Consiliul Concurenței a confirmat pentru Observatorul Prahovean ce s-a întâmplat:

”În urma investigației derulate de Consiliul Concurenței referitoare la posibilul abuz de poziție dominantă pe piața serviciului de emitere a avizului tehnic de amplasament, companiile vizate Orange România Communications SA (fosta Telekom România Communication SA), a formulat o serie de angajamente pentru a elimina îngrijorările concurențiale care au condus la declanșarea investigației.

Astfel, Orange România Communications SA s-a angajat să readucă tarifele la nivelul celor percepute anterior declanșării investigației, anume 50 de lei pentru avizul de amplasament pentru persoane fizice.

Angajamentele asumate de Orange România Communications SA au fost acceptate de Consiliul Concurenței, decizia fiind publicată pe site-ul autorității de concurență, iar investigația a fost închisă”.

