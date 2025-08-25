Câți polițiști de proximitate sunt în Ploiești și cum pot fi contactați

Munca de polițist nu este una ușoară, iar la nivelul secțiilor de poliție din Ploiești o activitate aparte o au polițiștii de proximitate. Obiectivul principal al Poliției de Proximitate este să asculte cu atenție problemele cetățenilor pentru a reacționa prin măsuri preventive.

La nivelul celor patru secții de poliție din Ploiești își desfășoară activitatea 29 de polițiști de proximitate.

Agenții Polițiști de Proximitate sunt polițiști cu experiență, care au absolvit un curs de specializare suplimentară. Ca specialiști în acțiuni preventive, aceștia trebuie să se remarce printr-o înaltă competență socială și să dea dovada de o capacitate deosebită de comunicare.

Pe lângă capacitatea de a comunica cu ușurință, ei trebuie să fie deschiși la grijile si problemele cetățenilor, fiind în măsura să le dea sfaturi acestora. În plus, munca de polițist de proximitate necesita abilitate, disponibilitate, inițiativa proprie și autonomie.

Câți polițiști de proximitate sunt în Ploiești

În prezent, în cadrul secțiilor de poliție aflate în subordinea Poliției Municipiului Ploiești își desfășoară activitatea 29 de polițiști de proximitate, astfel:

La nivelul Biroului Pentru Centrul Universitar este încadrat un polițist de

proximitate.

proximitate. La nivelul Secției nr. 1 Poliție Ploiești sunt încadrați 7 polițiști de proximitate.

La nivelul Secției nr. 2 Poliție Ploiești sunt încadrați 8 polițiști de proximitate.

La nivelul Secției nr. 2 Poliție Ploiești sunt încadrați 6 polițiști de proximitate.

La nivelul Secției nr. 4 Poliție Ploiești sunt încadrați 7 polițiști de proximitate.

Polițiștii de proximitate pot fi contactați prin intermediul numerelor de telefon aparținând secțiilor de poliție, prin e-mail sau prin prezentarea la sediul secției de poliție, iar ulterior ofițerul de serviciu având ca obligație anunțarea acestora pentru a discuta cu petenții.

Datele de contact de la nivelul secțiilor de poliție din municipiul. Ploiești:

Secția de Poliție Nr. 1 Ploiești:

numărul de telefon 0244 595 355

adresa de email [email protected].

Secția de Politie Nr. 2 Ploiesti:

numărul de telefon 0244 554 061

adresa de email [email protected]

Secția de Poliție Nr. 3 Ploiești:

numărul de telefon 0244 586 694

adresa de email [email protected].

Secția de Poliție Nr. 4 Ploiești:

numărul de telefon 0244 575 275

adresa de email [email protected].

Ce atribuții au polițiștii de proximitate

Polițiștii de proximitate de la nivelul secțiilor urbane au următoarele atribuții:

desfășoară activități ce revin Poliției Române pentru prevenirea și combaterea criminalității, pentru cunoașterea populației și a teritoriului din zona de responsabilitate, specifice poliției de proximitate;

analizează, verifică și soluționează cererile, reclamațiile, sesizările, propunerile sau orice alt gen de lucrare din domeniul de competență;

desfășoară activități specifice organelor de cercetare penală ale poliției judiciare sub coordonarea și îndrumarea parchetelor competente teritorial, pentru infracțiunile date în competență.

Ce cazuri au rezolvat polițiștii de proximitate din Ploiești în ultimul an

De la începutul anului și până în prezent, polițiștii de proximitate din Municipiul Ploiesti au organizat și desfășurat diverse activități, în vederea menținerii unui climat optim de ordine și siguranță publică și au soluționat numeroase situații cu impact asupra comunității.

Astfel, în perioada 27-29.01.2025, trei minori cu vârste de 14 si 15 ani au agresat fizic, au amenințat cu acte de violență și au lipsit de liberate în mod ilegal un minor în vârstă de 14 ani, toți patru fiind elevi ai unei școli din Ploiești.

În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că actele de agresiune se produceau în intervalele de pauză dintre orele de curs, perioadă în care persoanele implicate profitau de absența cadrelor didactice din sala de clasă.

Organele de cercetare penală ale poliției judiciare au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii, în formă continuată a infracțiunilor de lovire sau alte violențe, prev.si ped. de art. 193 alin. 2 si 193 alin. 2 ind. 1 lit. b si c, amenințare, prev. si ped. de art. 206 alin. 1 Cod Penal și lipsire de libertate în mod ilegal, prev. și ped. de art. 205 alin. 1 si alin. 3 lit. b Cod Penal.

Având în vedere aspectele rezultate cu ocazia administrării probatoriului, pentru o mai bună înfăptuire a justiției, față de cei trei minori, organele de cercetare penală ale poliției judiciare, au dispus reținerea pe o perioadă de 24 ore.

Totodată după ce a expirat măsura reținerii față de cei trei minori s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, cu obligația de a nu părăsi limitele teritoriale ale țării și să nu se apropie de persoana vătămată, precum și să nu comunice cu aceasta direct sau indirect, pe nicio cale.

La data de 13.03.2025, orele 14.31, o femeie în vârstă de 35 de ani a sesizat prin SNUAU 112, faptul că fostul concubin în vârstă 37 de ani nu respectă ordinul de protecție și a amenințat-o pe apelantă cu acte de violență.

Organele de cercetare penala ale poliției judiciare au prezentat cauza procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, care a opinat că se impune efectuarea în continuarea a urmării penale față de persoana bănuită de comiterea faptei, care a dobândit calitatea de suspect privind săvârșirea a două infracțiuni de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție și a oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 38, alin (1), (4) si (5) lit. a) si b), faptă prev. de art. 47 alin. (1) din Legea 217/2003 și o infracțiune de amenințare faptă prev. si ped. de art. 206 alin. (1) din Codul Penal, ambele cu aplic. art. 38 alin (1) din Cod penal.

În urma probatoriului administrat, organele de cercetare penală ale poliției judiciare au dispus reținerea sus-numitului pe o perioadă de 24 de ore.

La data de 12.06.2025, orele 07.40 organele de cercetare penală ale politiei judiciare au fost sesizați în mod direct de o femeie în vârstă de 30 de ani, din municipiul Ploiești, cu privire la faptul că, în timp ce se afla pe stradă, a fost agresată de soțul său, in vârstă de 39 de ani.

În urma probatoriului administrat, prin ordonanța organelor de cercetare penală ale poliției judiciare, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de persoana în cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunii violență în familie, prev. de art. 199 C.P raportat la art. 193 alin. 2 si alin.2 ind.1, lit.C si D, C.P..

S-a întocmit formular de evaluare a riscului conform Legii 217/2003, ocazie cu care s-a stabilit că există risc iminent, motiv pentru care a fost emis Ordin de Protecție Provizoriu, pe o perioadă de 5 zile, victima nefiind de acord cu montarea unui sistem electronic de monitorizare.

În scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal și prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni, în temeiul art. 202 alin. 1, 2, 3 si 4 C. proc. pen., art. 203 alin. 1 și 4 C. proc. pen., art. 209 C. proc. pen. st art. 108 din Legea 254/2013, față de persoana în cauză s-a dispus măsura reținerii pe o perioadă de 24 ore, ulterior a fost prezentat la Judecătoria Ploiești, ocazie cu care față de acesta s-a dispus măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 30 de zile.