Alexis Stan, cel mai tânăr campion național de drift

Alexis Stan, 10 ani: Cel mai tânăr campion național de drift

Corina Matei
Corina Matei

Data:

Alexis Stan este un nume de care, cu siguranță se vor lega multe rezultate de excepție în materie de drift, mai exact disciplina motorsport, la nivel mondial. În vârstă de doar 10 ani, copilul minune a devenit în urmă cu două săptămâni, cel mai tânăr campion național de drift din toate timpurile.

Urmăriți la finalul textului imagini VIDEO cu Alexis la volan

De asemenea, Alexis Stan este și cel mai tânăr campion de drift și cel mai tânăr pilot licențiat din Europa din toate timpurile. De fapt, România este singura țară din Europa care a obținut o derogare de la limita minimă de vârstă a obținerii licenței de pilot.

În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de doar 10 ani, a câștigat prima etapă a Campionatului Național RoDrift la categoria street kids, desfășurată pe circuitul Transilvania Motoring din Mureș. Pe podiumul de premiere, puștiul-minune a impresionat puternic când, deși urcat pe prima treaptă a acestuia, era cu un cap mai scund decât ocupanții locurilor 2 și 3.

Tot în cadrul aceluiași weekend, puștiul de 10 ani a făcut senzație pe circuit după ce a testat mașina tatălui său, un BMW Z4 de 850 de cai putere.

Răzvan și Alexis Stan, tată și fiu îmbrățișând aceeași pasiune

Alexis este fiul lui Răzvan Stan, originar din Ploiești, unul dintre cei mai vechi piloți din RoDrift. Cu talentul și pasiunea moștenite de la tatăl său, Alexis are toate șansele să aibă o carieră strălucită în acest sport care, iată, deja i-a adus multiple satisfacții.

Pe scurt parcursul lui Alexis în sportul cu motor:

  • La 5 ani a primit primul kart de competiție;
  • La 6 ani a participat pentru prima dată la o competiție oficială de karting, pe care a și câștigat-o;
  • La 9 ani a participat la prima competiție de drift, pe care a și câștigat-o;
  • Este legitimat la ACS RoDrift, reprezentant al PPG RACING TEAM;
  • Visează la titlul de campion mondial.

Răzvan Stan, tatăl lui Alexis, este unul dintre cei mai experimentați piloți de drift din România și este singurul ploieștean care va participa, în weekendul 6-7 septembrie, la Ploiești, la Finala Campionatului Național de Drift.

Un interviu cu Alexis și Răzvan Stan veți putea urmări luni, 25 august 2025, de la ora 13:00, în direct, pe Observatorul Prahovean.

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
