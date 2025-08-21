Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor Interne privind șoferii agresivi din trafic, rezultatele din Prahova sunt interesante.

Șoferii agresivi pot fi reclamați la Poliție online

În luna octombrie a anului trecut, Ministerul Afacerilor Interne a lansat pe platforma pe mai.gov.ro secțiunea ESAR (sesizări abateri rutiere). Aici, persoanele care au fost martore în trafic la incidente provocate de șoferii agresivi îi pot reclama la Poliție.

Sesizarea participantului la trafic va trebui să conțină, în mod obligatoriu, datele acestuia de identificare (nume, prenume și codul numeric personal ori, după caz, codul de identificare, datele de contact, număr de telefon și adresa de corespondență, declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea aspectelor percepute și a înregistrării audio-video sau video, data, ora, locul sau orice alte elemente care să conducă la identificarea locului unde a fost surpinsă posibila faptă contravențională, precum și semnătura).

La finalul formularului se vor atașa probele video sau audio într-un format clar și depusă în termen de 30 de zile de la filmarea incidentului.

Ce sancțiuni riscă șoferii agresivi

Odată transmisă sesizarea, aceasta ajunge în atenția polițiștilor care verifică informațiile și filmările. În cazul în care există suficiente probe, șoferii agresivi sunt amendați și rămân fără permis.

Sancțiunea pentru comportamentul agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice este prevăzută de articolul 100/3/i din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Aceasta constă în 4-5 puncte de amendă (808-1010 de lei) și măsura complementară de reținere a permisului de conducere pentru 30 de zile.

25 de șoferi prahoveni agresivi au rămas fără permis

Prezent în podcastul Observatorul Prahovean de miercuri, 20 august, inspector principal de poliție Alexandru Niță a declarat că până acum au fost reclamate peste 200 de incidente în trafic provocate de șoferii agresivi. Dintre acestea 25 au fost întemeiate, iar șoferii au fost sancționați.

Polițistul a precizat că în cazul în care un participant la trafic observă un comportament ciudat al unui șofer poate suna la 112. Acesta nu va risca o amendă dacă nu se confirmă că acesta era beat sau drogat. Inspectorul Niță a dat exemplul unui șofer de tir, care a fost tras pe dreapta la Mizil, după un apel la 112 și care avea o alcoolemie record.

Ce este comportamentul agresiv potrivit Codului Rutier

Prin comportament agresiv se înţelege efectuarea, pe drumul public, a uneia dintre următoarele manevre: