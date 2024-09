Clădirile vechi ale Ploieștiului. Blocul „Toboc”, construit după planurile arhitectului Toma T. Socolescu – Galerie FOTO

Cunoscut drept blocul Toboc, imobilul de pe strada Democrației din Ploiești, este de departe una dintre cele mai vechi clădiri cu mai multe etaje din municipiu. Din păcate, la această dată, clădirea se află într-o stare avansată de degradare.

Blocul „Toboc”, situat pe strada Democrației, este una dintre cele mai vechi clădiri cu mai multe etaje din Ploiești. Imobilul și-a căpătat numele după primul proprietar al clădirii.

Finalizat în 1924, după planurile arhitectului Toma T. Socolescu, imobilul a fost ridicat de tipograful Dumitru Dumitrescu zis Toboc.

Clădirea, compusă din demisol, parter, două etaje și mansardă, a fost printre primele construcții tip bloc din Ploiești, iar destinația acestui imobil a fost de locuințe pentru chiriașii Primăriei Ploiești, atât pe vremea lui Ceaușescu, cât și după Revoluție.

După Revoluție, însă, multe dintre locuințele din blocul Toboc au fost ocupate în mod abuziv, motiv pentru care municipalitatea, de-a lungul timpului, a emis mai multe ordine de evacuare.

Măsuri dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții

Starea imobilului a început să se degradeze treptat, pentru că, da, mulți dintre cei care locuiau temporar în acest imobil nu au avut nici pe departe intenția cel puțin să întrețină imobilul care le oferea un acoperiș deasupra capului.

Imobilul, la nivelul anului 2000, era compartimentat și figura, în arhivele primăriei, cu nouă unități locative, fiecare cu o suprafață de 50 – 60 mp.

În perioada 2011 – 2012, Inspectoratul de Stat în Construcții, prin note de constatare, a anunțat municipalitatea cu privire la starea avansată de degradare a imobiliului. Tot în aceeași perioadă, a existat solicitat municipalității expertizarea tehnică a clădirii.

Câțiva ani mai târziu, în 2014, municipalitate a dispus intabularea clădirii, parte dintre chiriașii solicitând mutarea în alte clădiri ale municipalității din cauza stării de degradare a imobilului. Un an mai târziu, în 2015, clădirea a fost expertizată, iar la acea dată figura în clasa II de risc seismic.

Cum a ajuns să arate așa-zisul bloc Toboc

Starea de degradare a imobilului este însă una vizibilă. Bucăți din tencuială au început să se desprindă, iar pe fața din curtea interioară deja se poate observa cărămida din care a fost realizat imobilul. Bineînțeles, de-a lungul timpului, blocul Toboc și-a pierdut din frumusețea inițială de la începutul anilor 1920.

Clădirea ar fi trebuit să intre de multă vreme într-un program de consolidare, având în vedere starea tehnică a imobilului, însă, din păcate acest lucru nu a avut loc.

Cei care iubesc clădirile vechi ale Ploieștiului spun că intervenția prin care se propune reabilitarea imobilului ar trebui să aibă loc cât mai grabnic.

În caz contrar, spun aceiași iubitori ai trecutului orașului Ploiești, am putea să plângem că am pierdut o altă clădire veche a orașului, așa cum s-a întâmplat cu Casa cu prăvălie Ilie Lumânăraru, construită la începutul secolului al XIX-lea, care într-o clipă s-a prăbușit sub privirile nepăsătoare ale autorităților.

