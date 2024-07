Maticiuc a aruncat ”bomba” la Ploiești. Anca Miu ar trebui să-și dea demisia

Este profund incorect și amoral să fie transformat într-un subiect de scandal unul dintre cele mai frumoase gesturi de implicare a ploieștenilor într-un proiect de un uriaș interes comunitar. Ne referim la contribuția directă, cu bani, a acestora la concretizarea proiectului de extindere și modernizarea Compartimentului de Primiri Urgență (CPU) al spitalului de Pediatrie din Ploiești.

În primul și în primul rând pentru că ne dorim o comunitate puternică și implicată, credem că este foarte important ca povestea acestui proiect să fie relatată cât se poate de clar și corect. Și, de ce nu, să aibă finalul pentru care mulți am susținut-o.

Așadar, în octombrie 2022, doi ”privați”, Codin Maticiuc – Fundația Metropolis siMRS Residence s-au decis să se implice într-un proiect comunitar – extinderea și modernizarea Compartimentului de Primiri Urgențe al spitalului de Pediatrie din Ploiești.

Și-au anunțat intenția de a sprijini spitalul public printr-o conferință de presă susținută la sediul spitalului, în prezența managerului acestuia, doctorița Anca Miu.

În timpul conferinței, managerul a subliniat cât de importantă este implicarea: spațiul ”proiectat să primească 2 doi copii cu părinții lor” primește ”cam 70 de copii cu părinții lor”.

Urmăriți secvența cuprinsă în intervalul 1.20 – 2.25 din conferința de presă de prezentare a evenimentului:

Esența proiectului anunțat era următoarea: fundația Metropolis dublează orice sumă pe care ploieștenii reușesc să o strângă în scopul realizării proiectului de extindere al CPU Pediatrie. Pentru implicarea unei mase cât mai mari de oameni, Codin a propus realizarea unui spectacol caritabil.

Dan Aldea a anunțat fără echivoc faptul că MRS Residence se va ocupa de organizarea și, foarte important, finanțarea concertului. Tot foarte important, Aldea a precizat și în conferința de presă, și în repetate rânduri, ulterior, că nicio firmă a grupului MRS Residence nu va participa la licitația care va fi realizată pentru selectarea constructorului.

Cum mulți poate se întreabă cum a fost posibil ca fundatia Metropolis si MRS Residence să se implice și să susțină un proiect care nu putea fi concretizat din motive care par a fi acum cât se poate de justificate, este de făcut o precizare foarte importantă.

Înainte de orice demers public, cei doi discutaseră cu directorul Anca Miu și chiar domnia sa le-a propus implicarea în realizarea acestui obiectiv critic pentru buna activitate a spitalului.

Doamna manager i-a informat pe cei doi că deține toate documentele necesare realizării și dării în folosință a Compartimentului, inclusiv planuri arhitecturale și PUZ. A avansat chiar și suma necesară, făcută de specialiștii care întocmiseră documentele: aproximativ 200.000 de euro.

Așa a apărut ideea concertului caritabil cu scop strângerea sumei necesare implementării proiectului. Ea nu a apărut din neant, în baza unor dorințe excentrice ale celor doi ”privați”, ci după ce managerul spitalului a solicitat sprijin pentru realizarea proiectului noului CPU, pe care îl avea ”la cheie”.

Una dintre primele entități din Ploiești care a aderat la această inițiativă a fost Observatorul Prahovean. Înainte de orice demers, după conferința de presă, am solicitat mai multe clarificări doamnei director Anca Miu.

În principal, am exprimat reținerile referitoare la ridicarea unei construcții noi lângă cea care avea să fie încadrată la grad II de risc seismic. Doamna director ne-a garantat că nu există nicio problemă legată de ridicarea viitoarei construcții, că există un proiect tehnic al unei structuri ușoare, care nu va întâmpina nicio problemă în ceea ce privește autorizarea.

Singura problemă erau banii.

A fost discuția care ne-a determinat să ne implicăm fără rezerve în acest proiect. Pentru că ne-a fost mai la îndemână să îi contactăm, fiind cu ploieșteni, am discutat cu cei de la MRS Residence despre ce putem face.

Așa am început să formăm un grup de lucru sub coordonarea reprezentantilor MRS Residence, Observatorul Prahovean, Fundatia Metropolis etc. Acest grup s-a coordonat în fiecare acțiune cu reprezentanții Fundației Metropolis.

O deschidere totală și o implicare pe măsură a avut-o clubul de fotbal Petrolul care, în afară de lipsa oricărei obiecțiuni pentru folosirea stadionului, a donat veniturile realizate din încasarea biletelor la ultimul meci de dinainte de concert.

Da, vorbim de clubul de fotbal care și atunci, și astăzi întâmpină probleme financiare, dar care și-a dorit să facă ceva pentru toți copiii și părinții care ajung la spital și sunt forțați să petreacă ore inumane în spațiul inadecvat.

Aceeași dorință de implicare au avut-o și cei peste 10.000 de plătitori de bilete care au venit pe stadion la concert.

Acest efort colectiv a dus strângerea a 85.000 de euro, sumă dublată de către fundația Metropolis și care reprezintă cea mai mare parte a sumei avansate de directorul Miu pentru realizarea obiectivului: aproximativ 200.000 de euro.

Până aici, am vorbit despre partea frumoasă a poveștii. Partea tenebroasă a acesteia a început imediat după ce s-au stins luminile concertului caritabil.

Primul și cel mai mizerabil dintre toate a fost încercarea primarului Andrei Volosevici de a-și însuși/transfera succesul acțiunii prin realizarea unei conferințe de presă în timpul căreia să anunțe transferul unei sume de bani către fundația Metropolis. Acest lucru nu s-a întâmplat ca urmare a poziției clare a organizatorilor de a nu participa la un astfel de demers.

Începând din toamna anului trecut, atât ca urmare a interesului direct pe care îl aveam, cât și ca urmare a solicitărilor primite de la dumneavoastră, cititorii noștri, am întrebat-o periodic pe doamna director Anca Miu cum evoluează lucrurile.

Ne-a declarat de fiecare dată că totul e ok, că sunt unele mici tergiversări birocratice, dar că nu sunt probleme în ceea ce privește realizarea obiectivului. Mărturie în acest sens sunt articolele publicate după fiecare discuție.

Codin Maticiuc a făcut același lucru și a primit aceleași asigurări, asigurări pe care le-a sintetizat într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook la data de 25 octombrie 2023. Acolo a avansat și un termen pentru obținerea Autorizației de Construcție: 15 iulie 2024.

După cum vă puteți imagina, datele au fost obținute de la conducerea spitalului.

Mai departe, ca răspuns la întrebările primite de la cititori, pe 26 ianuarie 2024, în urma discuției cu directorul Anca Miu, publicam articolul ”Lucrările la extinderea UPU de la Spitalul de Pediatrie Ploiești ar putea începe în luna mai. Fondurile provin de la concertul caritabil”.

Așa cum vă puteți imagina, toate datele ne-au fost oferite de doamna director.

În acest context, la fel ca și pe dumneavoastră, cititorii noștri, anunțul făcut aseară de Codin Maticiuc ne-a luat total prin surprindere și pe noi. Sentimentele de furie și de dezamăgire pe care le încearcă în special colegii care au fost implicați în proiect ne-au marcat începutul zilei.

Direct interesați în realizarea acestui proiect important pentru comunitate, am fost atenți la comunicarea pe care Codin și fundația Metropolis au avut-o pe această temă. Nu a existat niciun material, nicio informație, care să ne dea de înțeles că lucrurile nu vor avea finalul pe care ni l-au promis.

Până aseară, eram convinși că atitudinea lor este un matură și responsabilă și că, dacă ar fi întâmpinat probleme, ar fi ieșit public și ar fi informat comunitatea cu privire la ele.

Este de neconceput să iei o decizie care implică inclusiv contribuții financiare a zeci de mii de oameni fără să îi consulți.

Codin a ales să-și manifeste frustrările legate de modul în care nu se concretizează proiectul printr-o postare care poate fi sintetizată astfel: ”eu fac ce vrea mușchii mei în spitalul vostru, pe banii voștri” . Cât de matură este această abordare? Cât de responsabilă?

Unde suntem noi, ploieștenii care am crezut în posibilitatea concretizării acestui obiectiv?

Ce să vorbim despre poziționarea publică a directorului Anca Miu care ne-a înșelat constant încrederea în ultimii ani și care chiar și acum continuă să promită lucruri pe care nu le-a realizat.

Mai mizerabil, dă de înțeles că ar fi făcut dacă ar fi avut banii în contul spitalului!

De ce promite realizarea obiectivului în continuare, când specialiștii îi spun că este imposibil?

Dacă lui Codin nu putem decât să-i sugerăm să se mai gândească odată și să revină asupra declarației de ieri din respect față de comunitatea care a aderat la ideea și promisiunea sa, doamnei director Anca Miu putem să-i solicităm, fără rezerve, demisia.

Se dovedește a fi un incredibil de slab manager și, din nefericire, nu înțelege că încrederea pe care i-am oferit-o noi, toți cei care am contribuit cu fonduri la realizarea proiectului modernizării CPU, nu a fost necondiționată.