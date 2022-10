De ce întârzie facturile de curent emise Hidroelectrica? Explicația companiei

Numeroși cititori ne-au sesizat că după ce au devenit clienți ai Hidroelectrica, pentru cel mai mic tarif de pe piață, indiferent de consumul lunar, nu au primit facturile de curent. Observatorul Prahovean publică explicația primită de un client de la această companie.

Nu doar clienții Electrica Furnizare se plâng că primesc cu întârziere facturile de curent, ci și cei ai altor companii.

Printre acestea se numără și Hidroelectrica, unde au migrat numeroși consumatori casnici care nu se mai încadrau în plafonul până la care statul subvenționează energia electrică pentru populație.

Un cititor ne-a trimis răspunsul primit de la Hidroelectrica la reclamația sa privind faptul că din luna mai, când a devenit clientul companiei, nu a primit până în prezent nicio factură.

Sesizarea cititorului din transmisă în data 15.09.2022 este:

Buna ziua, Sunt un client nou al Hidroelectrica si as dori sa stiu ce se intampla cu facturile. Am incheiat contractul in luna mai, pe data de 26, si, pana acum, nu am primit nicio factura, desi am trimis indexul lunar. Va rog sa ma ajutati cu o informatie in acest sens. Multumesc!

Răspunsul primit de client de la Hidroelectrica

Stimate client, rReferitor la solicitarea dumneavoastra inregistrata cu nr. 103049.2065/15.09.2022, va informam

Locul de consum identificat prin POD xxxxx se afla in portofoliul Hidroelectrica din 17.06.2022. Avand in vedere faptul ca sau asteptat clarificari privind modul de aplicare a OUG 27/2022, va informam ca activitatea de facturare poate suferi intarzieri semnificative . Facturile vor fi transmise la adresa dumneavoastra de corespondenta/ email, imediat ce vor fi emise.

Va multumim pentru intelegere si ramanem in continuare la dispoziția dumneavoastra pentru informatii specifice activitatii de furnizare a energiei electrice.

Cu stima, SPEEH HIDROELECTRICA SA FURNIZARE

Probleme cu facturile recunoscute oficial și de Electrica Furnizare

Electrica Furnizare a început să-și înștiințeze clienții că facturile de curent vor fi emise cu întârziere. Operatorul invocă schimbarea legislației privind plafonarea tarifelor, care a intrat în vigoare la 1 septembrie.

Mesajul transmis clienților de Electrica Furnizare

Dragă client, lucrăm la optimizarea sistemului informatic de facturare în vederea implementării celor mai recente modificări legislative, motiv pentru care emiterea facturilor poate înregistra întârzieri, atât pentru facturile în format fizic, cât și pentru cele electronice.

