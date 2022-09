M-am mutat de la Electrica Furnizare la Hidroelectrica pentru un tarif mai mic. A fost simplu, rapid și fără bătăi de cap

Săptămâna trecută, studiind ofertele companiilor de furnizare a energiei electrice, ne-am hotărât să schimbăm furnizorul pentru că viitorul nu sună bine iarna asta.

După mai multe calcule, cu pixul și hârtia în mână, am ales Hidroelectrica. Atunci când s-a trecut la reglemetarea cu piața liberă de consum, am observat că tot cei de la Hidroelectrica aveau cel mai bun tarif de pe piață și am încercat să facem abonament la ei.

Din păcate însă, la vremea respectivă, aveau un site de toată jena și nu aveai cum să faci un contract decât dacă mergeai la unul din punctele lor de lucru. Din acest motiv, am rămas la Electrica Furnizare.

Acum însă, situația nefiind tocmai roz, și făcând noi calculele în ceea ce privește costurile energiei electrice, am considerat că merită deranjul să ne deplasăm la Hidroelectrica pentru a încheia un nou contract.

Surpriza însă a venit însă în momentul în care am accesat (după doi ani) site-ul companiei. Neașteptat, acesta arăta cu totul altfel. Mai mult, se putea înregistra cererea de schimbare de furnizor online, nemaifiind nevoie de deplasarea la vreun punct de lucru.

Mai exact, prin accesarea https://client.hidroelectrica.ro/contractare și urmarea pașilor de acolo, este foarte simplu să înregistrezi o solicitare de schimbare a furnizorului de energie electrică. Așa am și procedat.

A durat maxim 10 minute completarea datelor în contractul online. Ne-au cerut consumul estimat pe fiecare lună calendaristică și să încărcăm o copie după cartea de identitate în format .jpg și ultima factură în format .jpg sau .pdf. La sfârșit am și semnat… cu mouse-ul!!! (nu pot să vă spun în ce hal mi-a ieșit semnătura) 😊

După ce am înregistrat cererea, în aproximativ o oră am primit pe mail confirmarea înregistrării solicitării.

A doua zi, primesc telefon. Surpriză însă, nu de la Hidroelectrica, ci de la Electrica Furnizare.

Foarte amabilă doamna, după ce mi-a precizat că apelul este înregistrat, m-a informat că a primit de la Hidroelectrica, din partea mea, o solicitare de schimbare a furnizorului de energie electrică. Dorea să-i confirm că am făcut această solicitare și să-i spun motivele pentru care nu mai doresc serviciile lor.

Și m-a prins într-o pauză, așa că aveam chef de vorbă…

I-am explicat că singurul motiv care ne-a determinat în familie să luăm această decizie a fost tariful, că, la momentul actual, cel mai bun tarif de pe piață este oferit de Hidroelectrica.

A încercat, bineînțeles, să-mi explice că diferența nu este mare, că noi, conform contractului actual, plătim undeva la 1,50 și ceva de lei pe kwh. „Da, așa este, în situația actuală! Dar, având în vedere că legislația s-a schimbat, și că noi avem un consum mediu de puțin peste cei 255 kwh, nu cred că atât va rămâne tariful, nu-i așa?”, am întrebat-o imediat.

Am simțit-o la telefon cum, brusc, a început să se fâstâcească. A încercat să-mi explice că legislația s-a schimbat (exact ce-i spusesem și eu) și că tariful, având în vedere consumul, se va modifica, cel mai probabil.

Când i-am spus însă: „Știți care e problema? Noi locuim în Ploiești. Avem problemele pe care le avem cu apa caldă și, posibil, la iarnă și cu căldura… În aceste condiții, cum să nu încercăm să găsim cel mai mic tarif la energie electrică?!?! Totuși noi, la iarnă, e posibil să trebuiască să ne încălzim cu calorifere electrice…. Dacă rămânem la Electrica Furnizare vom da un salariu pe factura la curent. Așa, la Hidroelectrica, avem șanse să dăm doar jumate…”, nu a mai zis nimic.

Conversația s-a încheiat frumos, ea spunând că speră ca, pe viitor, să mă poată contacta și să-mi ofere și ea un tarif mai bun din partea Electrica Furnizare. A fost atât de drăguță, a vorbit atât atât de frumos, încât, pe cuvânt, îmi pare rău că am plecat de la Electrica Furnizare. Dar, în mod sigur, „milă mi-e de tine, dar de mine mi se rupe sufletul…”, e mai mult decât valabilă.

Așteptăm acum să vedem, în continuare, cum se vor desfășura lucrurile cu trecerea de la un furnizor la altul. În ceea ce ne privește, am făcut tot ce a ținut de noi pentru schimbare. Dacă știam cât e de simplu, am fi făcut-o mai devreme.

Data propusă pentru schimbarea efectivă a furnizorului a fost trecută ca fiind 13/10/2022! Apoi așteptăm facturile! Sper că nu am luat cea mai proastă decizie din viața noastră! 😉