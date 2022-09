O clientă Electrica s-a trezit cu o factură de 8.300 de lei. Deși nu este vina ei, trebuie să o plătească!

Observatorul Prahovean publică sesizarea unei cititoare, care are de plată o factură de curent în valoare de 8.300 de lei. Este vorba de o ”regularizare” a consumului din perioada 2020-2022, deși contorul se află în afara proprietății și putea fi citit de angajații companiei electrice. Deși a făcut plângeri la ANRE și ANPC, care i-au dat dreptate, clienta tot este bună de plată.

Sesizarea cititorului:

Bună ziua, vrea sa va povestesc cum am ajuns sa platesc o factura la curent de 8300 de lei. Pe scurt, am avut un contor ( il numim contor nr 1 ) care a avut o ultima citire de regularizare in data de 02.03.2020 cu un consum inregistrat pe aparat de 4478 KW . Din data de 02.03.2020 pana in luna decembrie 2021 ( 1 an si 10 luni ) am primit doar facturi estimative , in loc sa primesc conform legii si facturi de regularizare o data la 6 luni.

Facturile primite de mine in aceasta perioada de 1 an si 10 luni , au fost achitate . Precizez ca contorul a fost la limita de proprietate ( in afara curtii la care locuiesc ) , deci ei aveau acces mereu sa vina sa citeasca conturul.

In 22 decembrie 2021 , Electrica a schimbat contorul meu vechi ( nr 1 ) cu un contor de tip wirelles( il numim contorul nr.2 ) ce poate fi citit de la distanta. Din 22.12.2021 ( la montarea contorului nr 2 ) si pana in data de 13.05.2022 cand a fost demontat la cererea mea pentru verificare deoarece am observat un consum foarte mare de aproape 3000 Kw in doar 5 luni, acest contor nu a fost citit niciodata, si nu s-au emis nici un fel de factura nici macar estimativa sau de regularizare cum ar fi trebuit conform contractului.

De precizat ca in 10.05.2022 am mers personal la sediul electrica din Cluj Napoca, strada Taberei nr.20 pentru a reclama consumul mare al contorului si pentru lipsa facturilor in tot acest timp. Angajata de la Electrica mi-a spus ca contorul instalat in data de 22.12.2021 nici macar nu era introdus in sistem si de aceea nu am primit nici un fel de factura. De precizat faptul ca dupa ce au trimis la verificat contorul nr 2 la metrologie, s-a depistat faptul ca contorul era functional si consumul era mare din cauza noastra ca un aparat in casa , s-a defectat si avea un consum foarte mare. Sa mai adaug faptul ca la demontarea contorului 2 din data de 13.05.2022, a fost montat contorul cu nr. 3 in aceeasi zi. Nici pana astazi 16.09.2022 ( mai bine de 4 luni ) nu am primit nici o factura pt acest contor.

Am facut plangere la ANPC Cluj ( plangerea cu nr. 2551N din 21.06.2022 + inca o completare a plangerii care a avut nr de inregistrare 5000 din 26.07.2022 )unde am semnalat faptul ca Electrica Furnizare nu si-a respectat contractul incheiat cu mine si ca din data de 02.03.2020 si pana in data de 19.07.2022 ( 2 ani 4 luni si cateva zile ) , chiar daca in contract este specificat faptul ca sunt obligati sa trimita lunar factura estimativa si la maxim 6 luni o factura de regularizare.

Cei de la ANPC Cluj au raspuns plangerii mele si au confirmat in scris ca Electrica Furnizare si-a incalcat contractul, dar ca tot trebuie sa achit cele 5 facturi emise in 19.07.2022 in favoare totala de 8266,03 Lei. ( Facturi emise pt contorul 1 pt perioada 02.03.2020- 22.12.2021 si pt contorul 2 pt perioada 22.12.2021 – 13.05-2022 )

Considerand ca raspunsul celor de la ANPC Cluj nu este unul corect, am depus o noua plangere la ANRE Cluj in data de 05.08.2022 .( plangerea nr. 128091 din 05.08.2022 ) Dupa mai bine de 30 de zile am primit un raspuns la plangerea mea si am fost invitata la o sedinta cu un angajat Electrica Furnizare si cu un angajat al Distributie Energie Electrica Romania S.A .

In aceasta sedinta organizata de ANRE Cluj care i-a obligat pe acestia sa imi ofere si o rezolvare la problema mea, s-a ajuns la concluzia ca Distributie Energie Electrica prefera sa fie amendata de ANRE decat sa imi anuleze factura, chiar daca acestia au recunoscut ca dreptatea imi apartine si ca din cauza faptului ca nu am avut o citire de regularizare conform contractului la 6 luni de zile , eu nu am putut sa imi gestionez sau sa observ la timp consumul real avut in locuinta mea.

Reprezentantul Electrica Furnizare chiar a mentionat faptul ca este de acord cu cele sustinute de mine si ca e de acord cu orice modificare a consumului in beneficiul meu dar ca totul depinde de cei de la Distributie Energie iar ceș care era reprezentant Distributie Energie a spus ca el e un simplu om si ca nu poate decat lase factura in forma ei initiala si sa fie platita pentru ca el nu stie cum sa rezolve problema.

ANRE Cluj a obligat Distributie Energie si Electrica Furnizare printr o scrisoare primita chiar si de mine cum ca trebuie sa primesc un raspuns obligatoriu pana in data de 09.09.2022 cu rezolvarea acestei situatii. La cererea mea am rugat sa se esaloneze aceasta factura uriasa din cauza imposibilitatii de plata, dar totodata am specificat de 20 de ori in sedinta ca aceasta esalonare sa fie facuta pana la solutionarea plangerii care se afla pe masa ANRE Cluj .

Am specificat clar ca aceasta esalonare sa nu fie considerata o rezolvare a plangerii mele deoarece nu accept sa platesc in rate greseala celor de la Electrica si Distributie ca nu au venit sa citeasca contorul conform contractului. Dupa aceasta sedinta, am primit oficial o foaie de la Distributie Energie Electrica in care este specificat faptul ca intr-adevar nu au venit in perioada 02.03.2020 – 22.12.2021 deloc la citirea de regularizare pentru contorul nr 1 , iar in acelasi tabel au mintit ca la contorul nr 2 montat in 22.12.2021 si demontat in 13.05.2022 au citit contorul in data de 15.02.2022, 15.03.2022, 15.04.2022 si in 13.05.2022, fapt ce este total neadevarat pentru ca nu am primit nici un fel de factura in toata perioada existentei acestui contor si inca o dovada ca au mintit ca au citit in acele luni, este faptul ca toate facturile , 4 la numar pentru acest contor au fost emise toate odata in data de 19.07.2022. ( dupa 7 luni ) .

Fiind obligati sa trimita un raspuns oficial celor de la ANRE Cluj cu rezolvarea acestei plangeri dupa sedinta avuta cu mine, cei de la Distributie Energie Electrica, au transmis celor de la ANRE Cluj ca au solutionat impreuna cu mine acest caz prin esalonarea facturilor restante.

Chiar daca eu am repetat de peste 20 de ori in acea sedinta ca doresc esalonare doar pentru a nu fi deconectata de la energia electrica , acestia i-au mintit pe cei de la ANRE Cluj ca am fost de acord ca in acest fel sa se solutioneze aceasta problemaa.

Cei de la ANRE Cluj , la randul lor mi-au trimis ca raspuns , inchiderea acestui caz cum ca am agreat o conventie pentru esalonarea datoriei restante, ceea ce este fals. In final vreau sa va spun faptul ca daca cei de la Electrica Furnizare si Distributie Energie Romania isi faceau datoria si veneau conform contractului sa citeasca contoarele , eu nu ajungeam in situatia de fata sa am un consum urias lunar pentru ca vedeam prin factura de regularizare care este consumul real al casei, si nu se mai ajungea la un consum de peste 17.000 de Kw consumati in toata aceasta perioada de cand nu au mai citit ei si emis o factura de regularizare, respectiv 02.03.2022.

Inca o dovada clara ca nu se ajungea sa am 17.000 de KW consumati in 2 ani si 4 luni este faptul ca acum am doar o medie de 160 KW consumati lunar , fata de 670 KW consumati lunar in perioada de 2 ani si 4 luni perioada in care nu au trimis factura de regularizare. De mentionat ca nu am stiut niciodata sa citesc un contor de energie electrica si ca nici macar nu am stiut sa citesc o factura emisa de acestia, dar in schimb am achitat toate facturile ce imi veneau in perioada in care acestea se emiteau. In plus, nu este de datoria mea sa stiu sa citesc un contor sau sa transmit indexul online , mai ales in situatia in care pt contorul 2 si 3 acestea fiid de tip wirelless.

Va atasez dovezile in care ANPC Cluj spune ca intr-adevar Electrica Furnizare a incalcat contractul incheiat cu mine si de asemenea foaia de la Distributie Energie Electrica in care in acel tabel se specifica faptul ca in perioada contorului 1 ( 02.03.2020 – 22.12.2021 ) nu a fost emisa nici o factura de regularizare ceea ce arata ca am dreptate si ca din vina lor nu am putut stii exact consumul real al casei mele si automat a dus la acest consum mare. Sa nu uitam faptul ca legea spune ca Electrica Furnizare trebuie sa emita o factura la maximum 6 luni exact pentru acest lucru , pentru a vedea consumatorul care este media consumului casei.

Totodata atasez si raspunsul celor de la Energie Electrica in care recunosc si ei ca in perioada de mai sus nu am primit factura de regularizare , si ca ei sunt de acord sa efectueze modificari ale energiei inregistrate la locul de consum in discutie daca operatorul de distributie va reveni cu corectii.

FOTO-Documente