Electrica Furnizare anunță oficial întârzierea facturilor. Ce mesaj le trimite clienților

Electrica Furnizare a început să-și înștiințeze clienții că facturile de curent vor fi emise cu întârziere. Operatorul invocă schimbarea legislației privind plafonarea tarifelor, care a intrat în vigoare la 1 septembrie.

Mesajul transmis clienților de Electrica Furnizare

Dragă client, lucrăm la optimizarea sistemului informatic de facturare în vederea implementării celor mai recente modificări legislative, motiv pentru care emiterea facturilor poate înregistra întârzieri, atât pentru facturile în format fizic, cât și pentru cele electronice.

Nu îți face griji dacă factura ta ajunge la o altă dată decât cea obișnuită; nu vom percepe penalități și nu vom efectua deconectări.

Factura poate fi achitată utilizând una dintre numeroasele modalități de plată pe care ți le punem la dispoziție. Îți mulțumim! Echipa Electrica Furnizare

Care sunt noile tarife plafonate

Conform prevederilor OUG 119/2022, privind plafonarea prețurilor la energie electrică, postate de cez.ro, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2023, prețul final facturat de către furnizorii de energie electrică este de:

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus (inclusiv locuri de consum racordate dupa 1 ianuarie 2022) in cazul clientilor casnici al caror consum mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 kWh;

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul clientilor casnici al caror consum mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021 a fost intre 100,01 – 300 kWh, pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh. Consumul de energie electrica ce depaseste 255 kWh/luna se factureaza conform prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG 27/2022 actualizata;

c) pentru clientii casnici al caror consum mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021 este mai mare de 300 kWh, conform preverderilor articolului 5 din OUG 27/2022 actualizata, pretul final facturat se stabileste de catre furnizor ca suma a componentei de achizitie, componenta de furnizare, componentele reprezentate de tarifele reglementate, stabilite conform reglementarilor ANRE, si componentele reprezentate de T.V.A., accize, contributia de cogenerare, contravaloarea certificatelor verzi.

In cazul clientilor casnici cu un consum mediu lunar realizat in 2021 mai mare de 300 kWh care nu pot intra sub beneficifiul unui pret plafonat facturat in aceasta perioada, dar al caror consum inregistrat in anul 2022 se incadreaza in oricare din transele de consum precizate mai sus, precum si in cazul clientilor casnici racordati incepand cu data de 1 ianuarie 2022, se vor emite in luna februarie 2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent perioadei de aplicare a OUG 27/2020, utilizand pretul final conform transei aferente de consum.

La solicitarea clientilor finali, furnizorii pot incheia contracte de furnizare si in alte conditii decat cele prevazute la art 5 din OUG 27/2022.

In cazul in care pretul din contractele in vigoare incheiate cu clientii casnici mentionati la literele a si b este mai mic decat pretul maxim plafonat se aplica pretul contractual.