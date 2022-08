Un prahovean din Tomșani, șef de șantier la proiectul de modernizare a liftului Turnului Eiffel din Paris. Iulian Dumitru este absolvent al UPG Ploiești

Suntem mândri de românii care ne fac cinste peste hotare. Elevi și studenți eminenți, sportivi câștigători de medalii la competițiile internaționale, oameni de afaceri, profesori și doctori care și-au câștigat un renume peste graniță. Inginerul Iulian Dumitru a absolvit UPG Ploiești, iar în prezent este șeful șantierului de modernizare al liftului faimosului Turn Eiffel din Paris. Ne-a mărturisit că nu poate spune că locuiește în Franța. În fiecare lună, se întoarce acasă, în România, să fie alături de familia sa care locuiește în Tomșani.

Iulian Dumitru, în vârstă de 41 de ani, este din Tomșani. Este tatăl a trei copii, iar în 2016, la vârsta de 35 de ani, a absolvit la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. În scurt timp a reușit să ajungă șef de șantier la unul dintre cele mai ambițioase proiecte din capitala Franței. Este vorba despre modernizarea liftului celebrului Turn Eiffel din Paris.

Am aflat de inginerul Iulian Dumitru cu ajutorul Mirelei Dulgheru, conferențiar doctor universitar la UPG Ploiești, care a promovat, pe Facebook-ul universității, o postare al unui alt cadru universitar, profesor universitar Lavinia Stanciu. Iulian Dumitru i-a fost student la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică – specializarea Utilaje petroliere și petrochimice.

Acum, Iuli, cum îi spuneau colegii în facultate, este șef de șantier la una dintre cele mai impresionante lucrări de modernizare din capitala Franței: modernizarea liftului celebrului Turn Eiffel.

Prahoveanul Iulian Dumitru, fost student al UPG Ploiești, coordonează, practic, întregul proces de asamblare, de montaj și de verificare al ascensorului de pe piciorul nord al colosului Turn Eiffel.

„Am absolvit UPG Ploiești în 2016, la vârsta de 35 de ani, și am preluat şantierul în iulie 2021. Sunt din comuna Tomşani și am trei copii. La Turnul Eiffel vorbim de lucrări de modernizare. Totul este nou mai puțin partea de structură a turnului. Noi ne ocupăm de partea mecanică, de tot ce se mişcă! Cum spun eu facem fierul să se mişte”, ne-a povestit Iulian Dumitru, care reușește, prin ceea ce face să ducă peste hotare renumele inginerilor români.

Iulian Dumitru mai are în portofoliu și alte proiecte importante. A participat și la recondiționarea Podului Transbordeur de la Rochefort, un proiect de anvergură pentru că vorbim de un alt monument al Franței.

Iulian Dumitru ne-a mărturisit că nu poate spune că locuiește în Franța. În fiecare lună, se întoarce acasă, în România, să fie alături de familia care locuiește în Tomșani.

Absolvenți cu care ne mândrim! Adevărați ambasadori ai României

„Cine va merge să viziteze la anul Parisul va ajunge, fără doar și poate, să admire, să se uite de aproape și să urce în simbolul capitalei franceze, Turnul Eiffel, aflat încă în proces de renovare în perspectiva JO din 2024 și a Expoziției Mondiale din 2025. Pentru asta va avea la dispoziție liftul. Trebuie să aflați ceva: un inginer român are în grijă, la ora la care vorbim sau scriem, întregul proces de asamblare, de montaj și de verificare al ascensorului de pe piciorul nord al colosului francez. Desemnat șef al acestui proces a fost Iuli, Iulian Dumitru, fost student al meu, al Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică – specializarea Utilaje petroliere și petrochimice.

Angajat acum al uneia dintre cele două companii franceze care se ocupa de acest amplu proces de renovare – Baudin Châteauneuf -, cu experiență deja în astfel de îndeletniciri mecanice de ultimă oră – nu e primul proiect major, de răsunet, în care a fost angrenat -, Iuli mi-a povestit, cu justificată mândrie profesională, dar și cu grija nemărturisită, dar simțită de mine, despre provocarea care înseamnă contribuția la reabilitarea turnului, despre condițiile severe de execuție și siguranță la care este obligat să se ralieze. Și o face cu responsabilitate, cu hotărâre și cu pricepere profesională. …7 milioane de oameni urcă în fiecare an în Turnul Eiffel. 20 de milioane de turiști trec anual pe sub el. Turnul avea nevoie de renovare din cauza pierderii condițiilor de siguranță cauzată de vechimea multor componente. Iuli are, cu adevărat, o mare răspundere!

Așa cum i-am zis și în privat, îi zic și aici: bravo, Iuli. Ai reușit. Amprenta muncii tale va rămâne acolo, în Turnul Eiffel, mulți ani de aici înainte”, a precizat profesor Lavinia Stanciu, postare promovată pe Facebook-ul UPG Ploiești de Mirela Dulgheru, purtătorul de cuvânt al instituției.