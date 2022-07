Reacția mamei elevului școlii din Vălenii de Munte, bătut cu bocancii de către un coleg: „Am scos certificat medico-legal”

Mama elevului bătut cu un bocanc de către un alt elev într-o școală din Vălenii de Munte reacționează la felul în care se desfășoară lucrurile în instituția de învățământ.

Mama elevului, Dana, povestește despre existența unei petiții care a fost semnată de către 19 dintre părinții clasei unde învață elevul care a fost agresat.

Petiția, din spusele mamei, a fost “aranjată”, iar unii dintre părinții care sunt pe listă nu își aduc aminte să fi semnat o astfel de petiție. Mai mult, mama elevului, Dana, susține că anumite informații din petiție au fost adăugate ulterior semnării acesteia.

Vă prezentăm integral punctul de vedere al mamei copilului agresat de către un alt elev în Școala Gimnazială „Ing. Gheorghe Pănculescu” din Vălenii de Munte.

“La finalul clase a IV-a, după organizarea banchetului de care m-am ocupat cu succes, am purtat o discuție cu învățătoarea spunându-i că nu mă mai ocup, implic începând cu clasa a V-a, deoarece legal este interzis, iar funcția pe care o ocup nu-mi mai permite sa aloc timp pentru aceasta.

În clasele 0 – 4 am fost casierul comitetului de părinți, am făcut tot ce se poate în decursul a 5 ani. Am onorat cu succes această funcție, răspunzând tuturor cerințelor ce mi se impuneau în buna desfășurare a activității copiilor noștri din clasă.

«Scrisoare deschisă pe grupul de părinți»

Dumneaiei nu a înțeles și a insistat de mai multe ori, dar eu am refuzat-o în continuare până în momentul în care, din cauza comportamentului elevilor din clasa băiatul dumneaei, care este coleg cu fiul meu, în nenumărate rânduri l-a provocat prin diverse moduri.

Acest lucru l-am arătat în “Scrisoare deschisă pe grupul de părinți” în noiembrie, dar în loc sa se ia măsuri, dumneaei m-a abordat cu un tupeu fantastic: «cum îmi permit eu, fără știrea dumneaei, să postez ceea ce se întâmplă în clasă».

Nu am luat în seamă cele spuse și am arătat în continuare ce se întâmplă în clasă până în data de 20.12.202, atunci când am luat copilul de la școală agresat, fără a fi informați din partea școlii, nerespectând legea (Ordin 4343/2020.)

Certificat medical legal după ce copilul a fost agresat la școală

Am considerat, împreună cu tatăl copilului, că trebuie luate măsuri. Am fost la medicina legală, am scos certificat medico-legal, iar după vacanță, în 03.01.2022, am sesizat școala de lucrurile întâmplate, arătând că nu respectă legea.

Din momentul depunerii sesizării, am fost chemați, pe 08.01.2022, la o discuție cu doamna directoare. Nu au fost de față și părinții elevului care îmi adresase copilul. D-na dirigintă a ieșit din biroul dnei director și nu a vrut să stea de vorbă cu noi.

Am rugat conducerea școlii în a se face ceva, ca să nu se mai întâmple, promițând doamnei directoare că vom trece peste incident, ca lucrurile să între pe un făgaș normal – lucru care nu s-a întâmplat.

Am fost surprinsă să constat că doamna diriginta, în nenumărate rânduri îi spunea elevului:

«Dacă nu-ți convine, băiatule, mută-te la altă școală» și «Eu nu las clasa asta, pleacă tu».

Formele de violenta la adresa lui ( a copilului) au continuat, lucruri verificate de conducerea școlii prin vizionarea de pe camerele de supraveghere de d-na directoare și confirmate telefonic de tatălui copilului. Copilul meu a fost victimă.

Nici un copil nu rezistă la tot ce i s-a făcut lui – lucru afirmat și în ședința cu părinții, cu prezență fizică, noi cerând să vedem imaginile de pe camerele de supraveghere împreună cu alți părinți. Acest lucru nu le-a convenit nici dirigintei, nici fostei învățătoare, astfel au pus un plan la cale pentru a mă denigra, pe mine, fiul meu și pe tatăl lui.

A început să mușamalizeze ceea ce se întâmplase, de fapt și de drept, prin scoaterea fiului meu în rol de vinovat.

În decurs de două zile, cu un tupeu fantastic, doamna dirigintă, de față cu ceilalți colegi, i-a spus fiului meu: «Eu nu las clasa asta, pleca tu. Dacă nu îți convine, băiatule, mută-te la alta școală». Atunci, cel mic împreună cu tatăl lui, au fost la ISJ Prahova și eu am scris la Ministerul Educației.

Nici nu au ajuns bine de la ISJ că în școală se dădeau telefoane de la inspectorat de problemele relatate și arătate acolo.

Presiunea asupra fiului meu a continuat până la terminarea anului școlar, pentru că am avut curajul să participăm la «Spune pe bune…». După expresia lui «o fată cât trei băieți», aceea fată s-a sesizat că ea este și spunându-i «ce a pus mă-ta pe net», în 30.05.2022, l-a bătut rău pe fiul meu.

Am fost sunată de doamna asistentă în prezenta doamnei director a școlii dacă i se poate administra brufen întrucât acuza dureri mari de cap. Aceași fată, în 06.06.2022 l-a bătut rămând semne vizibile lângă ochi.

Nota la purtare scăzută fără acordul doamnei director?

În ultima saptamană s-a îmbolnăvit, nu a mai fost la școală, noi, părinții, am mers să ducem carnetul de note pentru încheierea mediilor și am aflat ca doamna dirigintă, la incidentele unde a fost victimă i-a fabricat o mustrare nesemnată de doamna director și a recunoscut că i-a zis fiului meu: «Eu nu las clasa asta, pleca tu. Dacă nu îți convine, băiatule, mută-te la altă școală», scăzându-i nota la purtate fără acordul doamnei director.

În momentul în care am luat carnetul de note am constatat că i s-a pus 10 și peste, din 10, a fost făcut un 9, fiind două scrisuri diferite.

Precizez că în toți cei 5 ani am fost prezentă zilnic la porțile școlii, am avut relații bune cu toate mămicile și toți copii. Pentru ei eram DANA, dar în momentul în care am luat atitudine, fosta învățătoare și-a tras lânga ea 2-3 mămici și restul nu au curajul să vorbească, să nu aibă copiii lor de suferit.

Cu părinții cu care am vorbit, au spus că petiția pe care apar semnăturile lor nu făcea referire la numele meu și al fiului meu:

Ne-a pus să semnăm o adresă către directoare, să fie bine în clasă, trecând în acea pagină un paragraf de confidențialitate și semnăturile.

Informațiile din petiție au fost înlocuite?

Lucrez cu acte de 25 de ani și afirm că cei care au semnat pe acea petiție au avut la prima pagină o altă adresă, într-adevăr «să fie bine în clasă», fără a fi scris numele meu și al fiului meu, după care au fost înlocuite de fosta învățătoare.

Afirm aceste lucruri deoarece, după intrarea în posesie a acesteia, înmânată de către doamna director, am luat legătura cu cel puțin jumătate dintre mămici, în acea zi, și au ramas șocate: ele nu au semnat așa cum este cu numele meu și al fiului meu.

«Atâția ani am fost DANA. A fost bine. Acum, dacă am curaj să arăt ceea ce se întâmplă, atât eu cât și copilul meu, suntem puși la zid.»

Toate afirmațiile la adresa mea și a copilului nu au în spate decât vorbele fostei învățătoare și doamnei diriginte. Faptele menționate la adresa copilului, dacă erau reale, atunci nu ștergeau imaginile de pe camerele de supraveghere, cum au făcut, ci le salvau pentru a ne arăta și a avea justificare asupra comportamentului.”, a declarat mama minorului în vârstă de 13 ani.

Vom reveni cu detalii în legătură cu acest caz.