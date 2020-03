Coșmarul prahoveanului suspect de coronavirus, internat la Movila și apoi izolat la domiciliu: „Patul de la spital nu avea lenjerie, iar mâncarea era mizerabilă. Acum au uitat de mine!” FOTO

Bărbatul din Bărcănești, care a fost suspect de coronavirus și a fost internat pentru investigații amănunțite timp de patru zile la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean din Ploiești, povestește că trăiește o perioadă de coșmar. În spital a avut parte de un pat fără lenjerie, de mâncare „pe care n-o puteau consuma nici porcii”, iar de când a fost externat și se află în autoizolare nu l-a sunat nimeni și întrebat de sănătate sau dacă are cu ce trăi.

Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, spune că tot coșmarul prin care trece a început odată cu intrarea în țară. Întrucât venea din Lombardia, iar acolo avusese un puseu de febră, acesta a mărturisit la intrarea în țară toate detaliile. De aici i s-a spus să anunțe autoritățile și să intre în izolare. A făcut ceea ce i s-a spus, dorind să nu meargă acasă, întrucât are un copil în vârstă de 4 ani.

Joi a fost sfătuit de reprezentanți ai Primăriei din Bărcănești să sune la 112, ceea ce a și făcut, precizând că singurul disconfort pe care-l resimțea la momentul respectiv consta în niște dureri musculare. „Dar era și normal! Stătusem două zile într-un autocar. Au venit cu Ambulanța m-au dus pentru investigații la Movila (n.r. Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Ploiești), iar aici am trecut printr-un adevărat calvar. În primul rând că nu am fost băgat în seamă, nu mi s-a dat nicio informație.

În salon, patul era fără lenjerie, abia în ultima zi când se anunțase o vizită a celor de la Sanepid au venit și mi-au pus un cearșaf. În prima seară am rămas fără baterie la telefon și, văzându-mă că n-am cui să cer, am vrut să sparg geamul să ies de acolo. Iar mâncarea a fost sub orice critică. Mizerabilă! Nici porcii nu pot consuma ceea ce-am primit eu acolo.

După ce s-au mai calmat lucrurile, doamnele asistente mi-au dat iaurtul lor, iar jandarmii mi-au comandat pizza. Nu-i cunosc, dar le mulțumesc din suflet pentru gestul făcut. Chiar țin să fac acest lucru public, iar după ce voi scăpa și de zilele astea de autoizolare vreau să-i cunosc și să le mulțumesc personal“, ne-a declarat bărbatul.

La plecarea din spital, omul susține că a primit doar un bilet de externare și recomandarea din partea medicului să stea alte 14 zile în autoizolare.

Acasă, însă, acesta s-a confruntat cu alte probleme. Deși la televizor, autoritățile din Sănătate prezintă o serie de măsuri care i-ar viza pe cei în autoizolare, inclusiv distribuiția alimentelor, bărbatul spune că nu l-a sunat nimeni de la Direcția de Sănătate Publică Prahova și Primăria Bărcănești, iar până acum singurele provizii pe care le-a avut au fost cele lăsate de soția sa în portbagajul mașinii.

„Suntem trei persoane în autoizolare și cred că mâncarea ne mai ajunge doar pentru seara asta. În rest, ce fac și cum fac? Nimeni nu ne spune nimic! Sunt la limita răbdării și dacă vor continua cu nepăsarea asta, atunci, probabil, voi ieși la un magazin să-mi cumpăr câte ceva. Normal că nu sunt inconștient, sunt foarte cunoscut în zonă și nu mi-aș dori să creez panică în rândul oamenilor, dar dacă suntem uitați aici riscăm să murim de foame”, ne-a mai spus bărbatul.

Cum ajung produsele la cei aflați în autoizolare

Potrivit informării DSP Prahova, persoanele aflate în autoizolare pot fi ajutate cu provizii de către rude și/sau prieteni. Acestea vor fi aduse la domiciliu celor în cauză, dar vor fi preluate fără a intra în contact direct cu cei care lasă alimentele.

„Practic, alimentele și bunurile sunt lăsate la intrarea în domiciliu (ușa apartamentului/poarta casei) și sunt preluate de către persoana aflată în izolare doar după ce cealaltă persoană s-a retras. Este recomandat ca atenționarea asupra furnizării produselor să se facă pe cale telefonică, și nu prin atingerea ușii/clanței/sonieriei“, scrie în informare.

Tot în această notă a DSP se precizează că persoanele aflate în autoizolare pot fi ajutate și de autoritățile locale și județene dacă este cazul pentru asigurarea proviziilor.

De toate aceste informații, cei în cauză ar trebui să fie informați de către autorități. Bărbatul din Bărcănești ne-a precizat, însă, că nimeni nu i-a spus nimic despre ce are de făcut și cui trebuie să se adreseze.

Cât despre cele trăite în Secția de Boli Infecțioase, așteptăm punctul de vedere al conducerii Spitalului Județean Ploiești pe care-l vom publica imediat ce ne va fi remis.

Foto: facebook bărbatul din Bărcănești, suspectat de coronavirus