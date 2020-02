Povestea a doi tineri din Prahova, fiecare cu un copil autist, care au format o familie. Au pus bazele Asociației „De profesie, OM!“ cu care își ajută semenii FOTO

Atunci când întâlnim oameni care fac fapte bune, care se dedică în mod susținut cauzelor altora, ne întrebăm „de ce?“ Îi apreciem, însă inevitabil vrem să aflăm și motivul care stă în spatele dorinței lor de a-și ajuta semenii. Am scris de-a lungul timpului despre cauzele susținute de Asociația „De profesie, OM!“, un proiect care-i are ca „motor“ pe doi oameni încercați de soartă, soții Veleat, care luptă și cu boala, și cu sistemul.

Revenind la motivul pentru care oamenii se apleacă asupra acțiunilor filantropice, în unele situații ele sunt pentru acumularea capitalului de imagine. Aici însă este o sabie cu două tăișuri, iar cel care-și clădește un interes pe suferința oamenilor va fi aspru sancționat mai devreme sau mai târziu.

Alții fac fapte bune pentru că așa simt, dar și pentru că, la rândul lor, au primit o mână de ajutor a cărei importanță au conștientizat-o. Sunt și persoane care s-au izbit de tot felul de piedici și și-au propus să fie ele cele care iau atitudine pentru a schimba mersul acestor lucruri. În ultima categorie se regăsesc și soții Veleat, din Băicoi, cei care stau în spatele Asociației umanitare „De profesie, OM!“.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Ionel a început cu drumurile pe la spitale încă de foarte tânăr. A avut o bunică bolnavă de cancer, pe tatăl său cu o formă de handicap. A ajutat multe persoane cu transportul la spitalele din Capitală și cu ceea ce a putut și pe mulți alții aflați în nevoie.

Viața l-a încercat însă și altfel. Unul dintre copiii săi, Darius, în vârstă de 7 ani, a fost diagnosticat cu note autiste. A fost lovitura care l-a pus în fața unui zid alb, înalt și care părea, în primă fază, imposibil de escaladat. Astfel a început să caute, să se informeze, să testeze noi și noi terapii în căutarea celor mai bune soluții pentru copilul său. Ușor-ușor, zidul începe să-și modifice structura, iar Ionel speră ca, într-o zi, copilul său să treacă peste această mare provocare.

Viața i-a scos-o în care pe Georgiana, la rândul său mămică a unei fetițe cu note autiste. Sara are acum 5 ani. Trăiește într-o lume a ei, una din care mama sa luptă s-o scoată și s-o integreze în societate. Una în care, la un moment dat, va rămâne pe cont propriu.

Ionel (38 ani) și Georgiana (32 ani) Veleat au plecat la drum împreună, având ca bază, pe de-o parte, suferința cauzată de faptul că micuții lor au problema amintită mai sus, dar pe de alta, dorința de a face tot ce le stă în putință pentru a-i ajuta. Atât pe copiii lor, cât și pe ai altora. Drama lor este, din păcate, din ce în ce a mai multor părinți. Unii dintre ei nu acceptă problema, alții se împacă târziu cu ideea că au un copil cu handicap și încep terapiile tardiv. „Așteptăm de la alții să-i accepte pe micuții cu autism, însă noi, ca părinți, nu știm cum să facem și ce să facem. Important este să acceptăm și să începem terapia cât mai repede cu cei mici. Există o mare diferență între cei care fac aceste proceduri și cei care nu le urmează“, ne-a declarat Georgiana.

În 2017, cei doi, împreună cu alte persoane cu suflet mare, au pus bazele Asociației „De profesie, OM!“ din Băicoi, prin intermediul căreia se implică în tot felul de cauze umanitare. Unele foarte dificile, cu copii și adulți diagnosticați cu cancer sau alte boli grave, pentru care încearcă să adune fonduri fie din donații, fie cu ajutorul concertelor caritabile. Iar aici, cei doi au ținut să le mulțumească tuturor artiștilor care răspund prezent, probono, ori de câte ori sunt solicitați pentru spectacolele umanitare.

Pentru că autismul vine la pachet cu o serie de cheltuieli, cu timp și bani pierduți pe drumurile la terapie, cu căutări ale persoanelor specializate, soții Velea au un proiect împreună cu autoritățile locale realizarea unui centru care să acopere toate nevoile persoanelor care au copii cu astfel de probleme.

Concert caritabil, în Băicoi!

Dar până atunci, membrii Asociației „De profesie, OM!“ se dedică unui nou caz, cel al lui Silviu Gabriel Militaru, în vârstă de 10 ani din Băicoi. Spre deosebire de fratele său geamăn , Silviu a avut o copilărie în care a văzut multe, dar nu se știe și cât a înțeles din ceea ce-a fost în jurul lui. Copilul vede, respiră, mănâncă, doarme, însă nu aude, nu vorbește, nu se mișcă. Este asemenea unei păpuși țintuită în scaun rulant.

Silviu a fost diagnosticat cu encefalopatie epileptică progresivă și este crescut doar de mamă. Mai are doi frați. Este lesne de înțeles că boala copilului, drumurile la spitale, grijile cotidiene sunt o „cruce“ greu de dus de femeie. Silviu are nevoie și de un nou scaun, întrucât cel pe care-l are acum i s-a defectat.

Pentru a aduna fonduri, Asociația organizează un spectacol caritabil, la Casa de Cultură din Băicoi, pe 6 martie, având ca partener principal Primăria orașului.

Acțiunea se va derula ca un spectacol dedicat tuturor vârstelor și gusturilor, care va avea în centrul său „femeia”, ținând cont că este programat între zilele de 1-8 Martie.

„Silviu este «prizonier în propriul trup», ceea ce este foarte dureros, cu atât mai mult cu cât fratele său geamăn, sănătos, este elev în clasa a III-a şi se poate bucura de frumuseţea copilăriei.

Deplasarea micuţului Silviu este posibilă doar cu ajutorul unui căruţ special adaptat condiţiilor sale de sănătate, cu ajutorul acestuia mama sa putându-l postura corect, fără a-l răni.

Mama sa, Dumitriţa, este văduvă şi are trei copii întreaga familie susţinându-se cu salariul de asistent personal de 1500 lei şi alocaţiile copiilor.

Până în prezent au mai folosit două cărucioare asemănătoare care au cedat însă sub greutatea copilului, căruţul Hippo, ale cărui costuri se didică la peste 4000 lei, fiind mult mai rezistent şi corespunzător vârstei şi stării fizice ale lui Silviu.

Casa de Asigurări de Sănătate decontează doar 886,33 lei din valoarea acestuia, restul fiind suportaţi de familie“, sunt informații pe care ni le furnizează membrii Asociației, pe pagina de facebook

Cei care nu vor putea fi prezenți la eveniment, dar vor să doneze, o pot face în contul Asociației „De profesie, OM!“, deschis la Banca Transilvania, cu precizarea „pentru Militaru Silviu Gabriel“:

RO 35 BTRL RONC RT04 3145 8810.

Detalii pot fi găsite pe pagina de facebook a Asociației sau direct la 0785434348.

Află detalii și din înregistrarea VIDEO cu Georgiana și Ionel Veleat

FOTO: