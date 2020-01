Cum a fost ”prăduit” Parcul Industrial Brazi. Raportul Camerei de Conturi Prahova

Îngropat în ”datorii” și cu conturile blocate, Parcul Industrial Brazi, aparținând Consiliului Județean Prahova, se află în pragul falimentului. Un control al Camerei de Conturi Prahova scoate la iveală grave nereguli care au provocat dezastrul economic al unei societăți care putea fi o adevărată ”mină de aur” pentru autoritățile județene.

Spre deosebire de Parcul Industrial Ploiești, care a atras investitori din rândul marilor companii multinaționale, cel de la Brazi este un exemplu clasic de ”eșec” economic de proporții. În prezent, societatea Consiliului Județean Prahova care are 12 angajați, are conturile blocate din cauza datoriilor uriașe acumulate în ultimii ani, deși, la un moment dat ar fi putut recupera aproape 1,4 milioane de lei de la diverse firme și primării cu care s-a judecat.

Un control al Camerei de Conturi la PIB efectuat anul trecut a identificat o serie de nereguli care au provocat prejudicii importante.

De exemplu, parcul a scos la vânzare un imobil scos adjudecat inițial de o persoană fizică în schimbul sumei de 230.000 de lei, însă cumpărătorul nu a mai achitat diferența de preț, licitația fiind reluată și adjudecată cu 184.000 de lei. Conform legii, diferența de preț trebuia recuperată de la primul cumpărător, însă acest lucru nu s-a întâmplat decât parțial, rezultând un prejudiciu de 29.000 de lei.

Societatea Brazi Industrial Parc a încheiat cu anumiți chiriași contracte de furnizare a utilităților sau de închiriere a spațiilor comerciale cu clauze preferențiale, consecința fiind neîncasarea în perioada 2016-2018 a unor venituri de peste 70.000 de lei!

De exemplu, societatea Petrotools Serv SRL, deși își desfășoară activitatea în incinta parcului industrial, nu avea încheiat la data controlului un contract și a beneficiat în 2018 de scutire de la plata impozitului pe teren și clădire. Mai mult, firmei respective i s-a permis branșarea la infrastructura comună energie electrică a parcului, dând în custodie două transformatoare pentru care Parcul Industrial ar fi trebuit să solicite venituri suplimentare.

O altă firmă care a beneficiat de un tratament preferențial a fost Eco Burn SRL din Ploiești, pentru care conducerea parcului industrial nu a facturat penalități de întârziere de aproape 180.000 de lei datorate de chiriaș pentru neachitarea la termen a facturilor.

În perioada 2017-2018, conducerea PIB a primit sub formă de subvenție telefoane și alte echipamente electronice în valoare de 18.644 de lei, fără să fie înregistrate în evidența contabilă și care nu au fost găsite la data controlului.

La control s-a constatat plata ilegală din fondurile societății a sumei de 6509 reprezentând indemnizații pentru concedii medicale care se suportă din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate și pentru care nu au fost depuse cereri sau acestea au fost respinse.

”Eu am fost numit director în martie 2019, chiar la finalul controlului Camerei de Conturi. Am început să iau măsuri, dar este imposibil să repar toate erorile identificate. Am solicitat Camerei de Conturi să îmi prelungească termenul de remediere a deficiențelor constatate inclusiv în 2011”, a declarat Ion Stoica, directorul parcului.

Curtea de Conturi a identificat că în contabilitatea societății în contul de ”clienți incerți sau în litigiu” creanțe de recuperat de la mai multe primării și firme în valoare de aproape 1,4 milioane de lei. De ce nu au ajunși acești bani în conturile parcului veți afla mâine.