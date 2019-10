Povestea tânărului ploieștean Vlad Ivan, câștigătorul proiectului prin care copii din cinci comune vor învăța gratuit dansuri tradiționale românești FOTO



La nici 22 de an, un tânăr ploieștean ne oferă frumoase lecții despre cum îți poți fructifica pasiunile. Îndrăgostit de dansurile populare și de tot ce înseamnă tradiție românească autentică, Vlad încearcă să ofere și altora din frumusețea a tot ceea ce înseamnă neamul românesc cu viața, portul și obiceiurile de odinioară. Este lucrul pe care și l-a propus și prin cel mai recent concurs de proiecte pe care l-a câștigat.

Vlad Ivan este student în anul al IV-lea la UPG Ploieşti, la Facultatea de Automatică. Alături de partenera sa de dansuri și de viață, Andreea Vulpe (21 de ani) studentă și ea în anul III la UPG Ploieşti, la Facultatea de Calculatoare, împărtășește tot ceea ce înseamnă tradiții autentice: port popular, obiceiuri, muzică și dansuri românești.



În primăvară a aflat din presă despre intenția Grupului Lukoil de a se implica în sponsorizarea unor proiecte sociale și culturale. I s-a părut o idee foarte bună. Tocmai se bucurase de o reușită, înființarea unei școli de dansuri din fonduri europene, așa că un nou proiect îi surâdea. Însă fiecare provocare vine cu particularitatea sa. „Când am aprofundat subiectul, am aflat că pot participa doar asociațiile nonprofit, instituțiile de învățământ, deci exclus SRL-uri, de aceea am lăsat informația să treacă. La sfârșitul lunii iulie am citit în presa locală că deja se depun proiecte pentru acest concurs. Am reluat subiectul și am văzut o oportunitate pe care n-o sesizasem inițial. La inițiativa Andreei, am început imediat procedura pentru crearea unei asociații nonprofit, procedură departe de a fi simplă sau rapidă. Așa a luat ființă ASOCIAȚIA FOLCLORICĂ «BRÂU MUNTENESC».

Scopul demersului nostru este contribuția la renaşterea interesului pentru muzica populară autentică în cadrul comunităţilor rurale, transmiterea mai departe a dansurilor populare româneşti şi atragerea atenţiei asupra pericolului pe care dezinteresul pentru tradiţii l-ar putea avea pe termen lung.

Pe scurt, prin acest proiect, pe care ne bucurăm foarte mult că l-am câștigat, vom contacta cinci primării din judeţul Prahova pentru a le obţine acordul de a preda GRATUIT, timp de trei luni, în incinta şcolii sau în sala de sport - acolo unde există - dansuri tradiţionale româneşti tuturor copiilor şi adulţilor din comuna respectivă doritori să le înveţe. Probabil în unele comune încă mai există câte un ansamblu de copii, dar cele mai multe au renunţat la astfel de «cheltuieli nu neapărat necesare» în favoarea altor tipuri de cheltuieli, iniţiativa noastră suplinind tocmai această nevoie deosebit de importantă: conectarea cu rădăcinile”, ne-a mărturisit Vlad.

Banii câștigați prin proiect vor fi folosiți pentru achiziţionarea unui set de 20 de costume populare din zona Munteniei (10 de damă și 10 bărbătești) pe care Asociaţia să le poată folosi în cadrul evenimentelor la care va participa.

În spatele instructorului de dans, stau ani buni de pregătire. Și chiar dacă are ritmul la orice oră din zi și noapte, Vlad știe că întotdeauna este loc de mai bine. Și învață de la cei mai buni ori de câte ori are ocazia de a participa la colocvii din Bușteni, unde are privilegiul să-i întâlnească pe cei mai experimentați instructori de dansuri populare din țară. Totodată, îi plac matematica și schiatul.

Ca în viața oricăruia dintre noi, în spatele tânărului întreprinzător se află repere, oameni pe care nu-i ezită să-i amintească și să le mulțumească, deopotrivă. „Profesorii care mi-au dezvoltat pasiunile au fost doamna Iorgulescu, diriginta din Gimnaziu, de la «Cuza», neobosită în a transmite altora pasiunea pentru sport, în general, și pentru schiat, în special, doamna profesoară Isofache și domnul profesor Radu, tot de la «Cuza», care mi-au arătat frumusețea matematicii și bucuria de obține o notă de zece «curat» la Capacitate și la BAC și, nu în ultimul rând, domnul coregraf Dogaru de la «Chindia», Casa de Cultură a Sindicatelor Ploiești, care mi-a insuflat stilul foarte tehnic de predare a dansurilor populare. Desigur, prietenii din Ansamblul «Doina Prahovei», condus de Marian Marinică, mi-au fost mereu aproape, iar de sprijinul familiilor noastre ne-am bucurat permanent, atât eu, cât și Andreea”, ne-a mai spus Vlad.

Când drumul ales este atât de frumos, perspectivele n-au cum să lipsească și să nu fie în același ton. „Cred în viitorul nostru ca neam care nu-și uită tradițiile. Îmbucurător este și interesul pe care-l văd la cursanții noștri de la școala de dansuri populare, un alt proiect minunat pe care îl implementăm în prezent. Toți ne întreabă dacă avem timp și pentru facultate și pentru aceste activități. Avem, pentru că le facem cu pasiune.

Revenind la concursul organizat de Grupul Lukoil, vreau să subliniez că mi se pare foarte important ca marii agenți economici să se implice în acest mod în viața comunităților în care-și desfășoară activitatea. Sponsorizând activități culturale, sportive, spirituale asigură desfășurarea unor proiecte extrem de bine-venite, dar pentru care altfel nu s-ar fi găsit bani. Dintre ceilalți câștigători m-a impresionat în mod deosebit Centrul de robotică de la Liceul Elie Radu condus de doamna profesoară Dana Constantinescu.

Am înțeles că acest concurs va fi organizat în fiecare an. Deja ne gândim la următoarea temă pe care s-o abordăm. De asemenea, îi îndemnăm și pe alți tineri să încerce să-și împlinească visele accesând astfel de proiecte”, este sfatul pe care-l oferă tânărul ploieștean tuturor celor care vor să fie artizanii schimbării. Puțin câte puțin, cărămidă cu cărămidă, de noutate, de energie, de implicare avem nevoie în toate domeniile. El și Andreea au început în latura artistică, tradițională, alții pot continua pe educație, administrație, implicare socială etc.

