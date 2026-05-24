Carambol pe autostrada A3 București -Ploiești. Traficul este restricționat

Carambol pe autostrada A3 București -Ploiești, la kilometrul 38, în zona localității Gruiu, județul Ilfov, duminică, 24 mai. În accident au fost implicate șase autoturisme pe sensul către capitală. Traficul este restricționat.

Potrivit Centrului Infotrafic, în urma impactului a rezultat rănirea unei persoane, care urmează a fi investigată medical.

Circulația rutieră este restricționată pe banda a doua a direcției către București, desfășurându-se pe prima și cea de urgență.

Valorile de trafic, mai precizează Centrul Info trafic, sunt ridicate, coloana de autovehicule ajungând în prezent la 4 kilometri.

Se estimează reluarea circulației în jurul orei 17:00.