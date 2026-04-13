Șofer începător, beat criță la volan în Brașov, cu trei copii în mașină: „Am băut o sticlă de whiskey și câteva beri”

Un tânăr în vârstă de 24 de ani, șofer de doar câteva luni, a fost depistat în trafic, în județul Brașov, beat criță. Mai grav este că în mașina acestuia se aflau trei copii și partenera acestuia.

„Am băut o sticlă de whiskey și câteva beri”, le-a mărturisit el polițiștilor.

„Știm că în aceste zile oamenii se întâlnesc, petrec și aprind grătarele. Susținem orice formă de petrecere a timpului liber, însă nu putem accepta consumul de alcool la volan și, așa cum am anunțat, continuăm să desfășurăm controale pe drumurile publice pentru că vrem un trafic sigur pentru toți participanții.

Cu puțin timp în urmă, un echipaj de poliție rutieră a oprit în trafic, pe DN13, în afara localității Măieruș, un tânăr, de 24 de ani, care se afla la volanul unui autoturism, iar alături de acesta, în vehicul, se mai aflau ceilalți membri ai familiei, partenera sa, un minor de 15 ani și fetițele acestuia de 1 și 3 ani.

Conducătorul auto, vizibil aflat sub influența alcoolului, deținător de permis de conducere de doar câteva luni, a fost scos la timp din trafic de către colegii noștri, înainte de o posibilă tragedie, deoarece alcoolemia sa în urma testării cu aparatul etilotest a indicat 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, cu mult peste limita infracțională.

În acest moment, comportamentul manifestat în trafic de tânărul de 24 de ani este cercetat penal de către colegii polițiști, iar noi vă transmitem că astfel de verificări, menite să asigure un trafic lipsit de incidente, vor continua pe toate drumurile publice din județ”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.