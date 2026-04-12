Gigi Becali amendat de polițiști și lăsat fără permis chiar în noaptea de Înviere

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Gigi Becali a fost amendat de polițiști și lăsat fără permisul de conducere pentru 90 de zile chiar în noaptea de Înviere, după ce a fost depistat de aparatul radar cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera din București, potrivit digi24.ro.

Restricția de viteză unde Becali a depășit viteza legală de deplasare era de 40 km/h. Mai mult, acesta nu avea asupra nici documentele prevăzute de lege.

Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 12 aprilie, în jurul orei 04.00, când echipajele acționau pentru menținerea siguranței rutiere, în contextul sărbătorilor pascale, potrivit informării Brigăzii Rutiere.

Autoturismul a fost înregistrat de aparatul radar. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că la volan se afla un bărbat în vârstă de 67 de ani, care nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege.

Șoferul a fost sancționat contravențional, iar ca măsură complementară polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

Exclusiv

Crama de Piatră din Vadu Săpat, salvată de un tânăr de 25 de ani. Povestea locului vechi de peste 100 de ani care renaște...

Corina Matei Corina Matei -
Undeva, pe dealurile din Tohani, în apropierea Mizilului, se...

Au învățat cofetărie la Hilton, dar au ales să rămână lângă Ploiești. Povestea laboratorului „ascuns” din Tătărani

Corina Matei Corina Matei -
Nicole's Sweet Desires este o cofetărie artizanală, în Tătărani, la câțiva...

Când va opri Termo Ploiești căldura. A fost luată o decizie intermediară

Andra Ilie Andra Ilie -
Odată cu încălzirea vremii, caloriferele ploieștenilor racordați la sistemul...

