Gigi Becali amendat de polițiști și lăsat fără permis chiar în noaptea de Înviere

Gigi Becali a fost amendat de polițiști și lăsat fără permisul de conducere pentru 90 de zile chiar în noaptea de Înviere, după ce a fost depistat de aparatul radar cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera din București, potrivit digi24.ro.

- Publicitate -

Restricția de viteză unde Becali a depășit viteza legală de deplasare era de 40 km/h. Mai mult, acesta nu avea asupra nici documentele prevăzute de lege.

Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 12 aprilie, în jurul orei 04.00, când echipajele acționau pentru menținerea siguranței rutiere, în contextul sărbătorilor pascale, potrivit informării Brigăzii Rutiere.

- Publicitate -

Autoturismul a fost înregistrat de aparatul radar. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că la volan se afla un bărbat în vârstă de 67 de ani, care nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege.

Șoferul a fost sancționat contravențional, iar ca măsură complementară polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.