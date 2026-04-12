Trafic de Paște: Pe ce drumuri din țară sunt restricții

Traficul rutier din România se anunță intens în minivacanța de Paște 2026, în special pe principalele rute care leagă marile orașe de zonele turistice.

- Publicitate -

Șoferii trebuie să țină cont nu doar de aglomerația specifică sărbătorilor, ci și de lucrările aflate în desfășurare pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi, precum și de restricțiile impuse pentru vehiculele de mare tonaj.

Pe DN7, cunoscut drept Valea Oltului, lucrările de montare a plaselor și barierelor de retenție de pe versanți au fost suspendate temporar până miercuri, 15 aprilie 2026, pentru a facilita traficul rutier specific acestei perioade.

- Publicitate -

Aceste lucrări vor fi reluate ulterior, fiind impuse restricții de circulație pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, între orele 08.00 și 17.30.

În județul Buzău, pe DN 1B, în localitatea Săhăteni, au loc lucrări de așternere a unui covor asfaltic, ceea ce determină restricții temporare de circulație. Similar, pe DN 22B din județul Brăila, între kilometrii 6+550 și 6+660, sunt implementate restricții provizorii din cauza deficiențelor carosabilului, măsură luată pentru sporirea siguranței rutiere.

Pe DN15, în localitatea Pângărați din județul Neamț, se desfășoară lucrări de consolidare a podului, ceea ce ar putea genera întârzieri pentru șoferi. În paralel, pe autostrada A2, în zona Nodului Rutier Drajna, la kilometrul 105+500, Secția Producție și Secția Autostrăzi din cadrul DRDP Constanța efectuează lucrări de reparații asfaltice.

- Publicitate -

Restricții importante sunt impuse și pe principalele artere naționale în perioada 9-13 aprilie 2026. În zilele de duminică și luni, 12 și 13 aprilie, restricțiile vor fi în vigoare între orele 6.00 și 22.00.

Pe DN7, între Pitești și Vestem, restricțiile sunt aplicate între 6.00 și 22.00 în zilele de 12 și 13 aprilie.

În același timp, pe DN39, între Agigea și Mangalia, circulația va fi restricționată pe 12 și 13 aprilie între 6.00 și 22.00. Autoritățile recomandă șoferilor să se informeze înainte de a pleca la drum și să respecte restricțiile pentru a evita blocajele și accidentele.