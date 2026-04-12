Doi turiști salvați dintr-o zonă periculoasă din Piatra Craiului. De teamă să nu alunece au stat pe burtă mai bine de o oră

Ștefan Vlăsceanu
Alarma a fost dată sâmbătă după amiază printr-un apel la 112, în care cei doi bărbați au cerut ajutor, după ce nu au mai putut continua deplasarea în zona Padina Hotarului. Potrivit salvatorilor, traseul era extrem de periculos, acoperit cu zăpadă înghețată și instabilă.

Ca în multe alte cazuri, problema principală a fost lipsa echipamentului adecvat. Cei doi turiști s-au aventurat pe un traseu dificil fără să fie pregătiți corespunzător pentru condițiile din teren.

Echipajul de jandarmi montani a pornit în căutarea lor, iar după aproximativ două ore și jumătate a reușit să ajungă la turiști. Salvatorii i-au echipat corespunzător și i-au coborât în siguranță la baza masivului, în condiții extrem de dificile.

Speriați, dar fără probleme de sănătate, cei doi le-au povestit jandarmilor că, de teamă să nu alunece pe gheață, au stat aproape o oră și jumătate culcați pe burtă, așteptând intervenția salvatorilor.

Reprezentanții jandarmeriei montane atrag atenția asupra importanței echipării corespunzătoare și a informării înainte de a porni pe trasee montane, mai ales în condiții de vreme instabilă.

