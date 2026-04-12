UPDATE-Incendiu violent în ziua de Paște la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea

Pompierii intervin duminică dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unor chilii ale Mănăstirii Bistrița, județul Vâlcea. Până acum, nu au fost raportate victime, anunță ISU Vâlcea.

UPDATE: În urma verificărilor făcute în zonele afectate de incendiu, a fost găsită o persoană decedată.

UPDATE: ”Echipajele operative sosite la locul intervenției au constatat că arde generalizat acoperișul unei construcții P+1, suprafața afectată fiind de 800 mp. Se acționează pentru localizarea incendiului și pentru protecția unei butelii GPL, concomitent cu constituirea a două echipe de căutare-salvare a eventualelor persoane surprinse de incendiu”, anunță ISU Vâlcea.

Potrivit ISU, incendiul se manifestă generalizat la nivelul acoperișului unei chilii, pe o suprafață de aproximativ 800 mp, cu risc de propagare la întreaga construcție, estimată la circa 1.000 mp, precum și la chiliile învecinate.

„La fața locului au fost mobilizate 6 autospeciale de stingere de la ISU Vâlcea, 3 de la ISU Gorj și 1 de la ISU Argeș, o autospecială pentru intervenții la înălțime, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și o ambulanță SAJ”, precizează ISU.

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului și depun eforturi pentru ca flăcările să nu se extindă a restul construcțiilor.

Scurt istoric

Mănăstirea Bistrița este o ctitorie a boierilor Craioveşti, datând din jurul anului 1490, cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

Mănăstirea este vestită şi prin faptul că a găzduit prima tiparniţă din Ţara Românească, unde s-a tipărit de către călugărul Macarie, în 1508, Liturghierul (în limba slavonă), prima carte tipărită pe pământ românesc, conform site-ului lăcaşului de cult.

La Mănăstirea Bistriţa se află moaştele Sf. Cuvios Grigorie Decapolitul.