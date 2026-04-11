Cum va fi vremea în noaptea de Înviere și de Paște. Unde sunt așteptate ploi

Românii care vor participa la slujba de Înviere trebuie să se pregătească pentru o noapte rece, dar în general fără fenomene meteo severe. Meteorologii anunță temperaturi scăzute în toată țara, cu valori apropiate de pragul înghețului în anumite regiuni.

Potrivit hotnews.ro, în jumătatea de nord a țării, temperaturile pot coborî chiar sub 0 grade spre dimineață, în timp ce în sud valorile vor fi ușor pozitive, în jur de 2–4 grade.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi puține și izolate în noaptea de Înviere, fiind așteptate mai ales în estul țării, în special în zona Moldovei, dar în cantități reduse.

Meteorologii subliniază însă că vremea este mai rece decât normalul perioadei, cu diferențe de până la 5–7 grade față de media obișnuită pentru mijlocul lunii aprilie.

Cum va fi vremea în ziua de Paște

În prima zi de Paște, vremea va deveni ceva mai plăcută în majoritatea regiunilor, însă nu va scăpa complet de instabilitate.

Temperaturile maxime vor ajunge la 14–16 grade în vest și sud, în timp ce diminețile vor rămâne reci, mai ales în nordul țării, unde valorile vor fi apropiate de 0 grade.

Sunt așteptate ploi în special în estul țării, iar în sud și sud-est pot apărea averse slabe în cursul zilei, în special în jurul prânzului. La munte, meteorologii anunță precipitații mixte și chiar ninsori slabe.

În București, vremea va fi relativ stabilă în noaptea de Înviere, fără ploi, dar cu temperaturi scăzute. În schimb, în ziua de Paște pot apărea nori și câțiva stropi de ploaie, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 14 grade.