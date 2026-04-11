Accident rutier azi noapte la Dumbrava provocat de un șofer beat și fără permis

Un bărbat este cercetat penal după ce, azi noapte, s-a urcat beat la volan și fără a deține permis de conducere și a provocat un accident rutier pe raza localității Dumbrava din Prahova.

Potrivit IPJ Prahova, accidentul s-a produs în jurul orei 01.30. „La data de 11 aprilie 2026, în jurul orei 01:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Valea Călugărească au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe raza satului Dumbrava, în urma căruia un autoturism a acroșat infrastructura feroviară, rămânând imobilizat”, precizează un comunicat de presă sâmbătă, 11 aprilie.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat conducătorul auto, un bărbat aflat singur în autoturism. În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta deține permis de conducere valabil.

Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Precizăm că, seara trecută, un alt bărbat s-a ales cu dosar penal în Prahova după ce a fost depistat pe raza orașului Breaza la volanului unui autoturism a cărei autorizație provizorie de circulație expirase.